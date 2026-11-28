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Sacerdotesse e tessitrici: la diversa percezione dei ruoli nel passato ellenico

Per secoli ci siamo bevuti la fola secondo la quale i greci antichi nutrivano punto o poco rispetto verso le donne. Ma come è possibile, ci si chiedeva, che la civilissima genìa che ha inventato la democrazia, che almeno sulla carta dovrebbe essere sinonimo di tolleranza, coltivasse avversione repulsiva e disprezzo verso l’altra metà del cielo? Un pregiudizio forse alimentato dalla lettura del femminile come una forma «mutilata» o imperfetta dell’essere umano fornita da filosofi come Socrate e Aristotele, due signori del cui parere non era facile nutrire dubbi? Potrebbe anche essere, considerato che il primo amava ripetere di essere riconoscente alla sorte per tre motivi: perché era nato umano e non animale; maschio e non femmina; greco e non barbaro. E il secondo si avventurò, addirittura, nella elaborazione di una teoria scientifica e universale sulla subalternità femminile secondo la quale il maschio è per natura superiore, la donna inferiore: per questo l’uno comanda e l’altra è comandata; ed è necessario che tra tutti gli esseri umani sia così, perché ogni eccezione è da ritenersi contraria alla natura.

Ebbene, niente di ciò corrisponde al vero. Nessuna ginecofobia. I danai non pensavano affatto tutto il peggio possibile delle loro mogli, madri, figlie e sorelle. E altrettanto falso è che le donne si sentissero inutili e dominate in famiglia, oltre che estranee alla città in cui abitavano. Parola di Laura Pepe che nel suo interessante saggio «Storia non convenzionale delle donne di Grecia» (Laterza) smonta pezzo per pezzo questa narrazione evidentemente fasulla. L’autrice passa in rassegna la vita, le opere e i giorni di donne che parlano, pensano, criticano, agiscono, si innamorano, lottano, lavorano, e molto altro ancora. Donne con gli attributi, rispettate (anche se non sempre) dai maschi.

Pensiamo per esempio alle hieréiai, le «sacerdotesse» addette al culto della divinità. «Scelte, a seconda dei casi, o tra le famiglie dell’élite o dall’intero corpo delle cittadine, attraverso il metodo democraticissimo del sorteggio, le sacerdotesse non solo avevano una grande libertà di movimento e una altrettanto grande responsabilità (perché erano funzionari pubblici, e in quanto tali dovevano rendere conto dell’attività che svolgevano nella gestione del loro incarico), ma anche un forte e riconosciuto potere politico», scrive la Pepe. A non dire di Pizia, la sacerdotessa che custodiva il tempio di Apollo a Delfi, e alla quale era prassi che ci si rivolgesse per avere responsi determinanti in merito alle decisioni da prendere in momenti politici cruciali (per ascoltarla si partiva anche da terre lontane).

E che dire del ruolo delle donne di Gortina, una città di stirpe dorica come Sparta, nell’ambito familiare e, di riflesso, anche nella società? Esso era tutt’altro che marginale. Per dire, nel caso in cui una donna partorisse un figlio dopo il divorzio, qualora l’ex marito rifiutasse di riconoscere il bambino, era lei a decidere se tenerlo con sé o meno, facendolo crescere nella sua famiglia. Non solo: a differenza delle ateniesi, che non erano proprietarie di nulla, non potevano ereditare e dunque erano economicamente dipendenti da un uomo (che si trattasse del padre, del marito o del tutore), a Gortina le donne erano titolari del diritto di proprietà e per legge succedevano ai loro genitori.

Sempre a Sparta alle donne era lecito fare in pubblico ciò che in altre città, almeno sulla carta, era vietato o considerato sconveniente: parlare e farsi ascoltare. La ginnastica che le ragazze erano tenute a praticare serviva a generare opliti alla città, certo, ma serviva anche a enfatizzare la maternità, e in questo modo a conferire alle donne un peso pari a quello degli uomini che combattevano in difesa della patria.

Nella Grecia antica si distinsero donne capaci di far rigar dritto il proprio partner. La mitica Santippe, moglie di Socrate, fu una di queste. Con il suo carattere forte e indomito, simile a quello dei cavalli più nevrili, Santippe fu per suo marito, tra l’altro, una insostituibile palestra. Merito suo se Socrate si fece i muscoli tra le pareti domestiche, in modo da avere, fuori casa, gli strumenti per destreggiarsi tra gli individui più difficili. Altro che patriarcato. Le donne greche furono, infine, delle instancabili lavoratrici. Furono levatrici, ostetriche, balie da latte, nutrici, tessitrici e lavoratrici della lana. Lavori durissimi e particolari. Tutti mestieri che i maschietti non sarebbero mai stati in grado di fare.

Infine, a smentire l’esistenza di pulsioni sessiste nei confronti delle donne dell’Atene del V secolo ci pensarono le commedie di Aristofane. Il grande commediografo le mise al centro della scena politica e sociale come ribelli e risolutive. Nella Lisistrata le rende protagoniste addirittura di uno sciopero del sesso minacciato nel caso in cui i maschietti di Atene, Sparta e delle altre città coinvolte nella guerra del Peloponnesso si ostinassero a non deporre le armi. Nelle Tesmoforiazuse, Aristofane immagina che, durante una festa religiosa a loro riservata, le donne mandino a processo Euripide accusandolo di dipingerle in modo denigratorio nelle sue commedie. Infine, in Le donne al Parlamento travestite da uomini, le esponenti del bel sesso si infiltrano in assemblea e assumono il governo della città mal governata dai maschi.

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