Ascolti Tv

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Cechia, con il match Berrettini/Vavassori-Pavlasek/Rikl iniziato alle 16, intrattenere 1.661.000 spettatori pari al 12.0% di share. A seguire Non C’è Più Religione (Rai1) ha raggiunto 812.000 spettatori (8.1%). Su Canale5 Il diavolo veste Prada ha conquistato 1.799.000 spettatori con il 12.7%. Su Rai2 Doc è stato visto da 820.000 spettatori (5.4%), mentre su Italia1 Harry Potter e il calice di fuoco ne ha raccolti 981.000 (7%). Su Rai3, dopo la presentazione (952.000 – 5.3%), Mi Manda Raitre ha segnato 923.000 spettatori (7%). Su Rete4, dopo la presentazione (849.000 – 4.6%), Quarto Grado ha totalizzato 1.364.000 spettatori (11.8%). Su La7 C’era una volta… a Hollywood si è fermato a 336.000 spettatori e al 2.4%, su Tv8 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato a 145.000 (1.3%), mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.013.000 spettatori con il 6.1%.

Nell’access prime time, su Rai1, Cinque Minuti ha interessato 3.184.000 spettatori (18.1%), seguito dalla semifinale di Coppa Davis con 1.661.000 spettatori (12%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.183.000 – 22.8%), La Ruota della Fortuna ha raccolto 5.097.000 spettatori pari al 27.4%. Su Rai2 TG2 Post ha registrato 777.000 spettatori (4.1%), su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 972.000 (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha scelto 1.395.000 spettatori (7.6%) e Un Posto al Sole 1.621.000 (8.7%). Su Rete4 Realpolitik ha raggiunto 813.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte, 833.000 e il 4.4% nella seconda. Su La7 Barbero Risponde ha conquistato 598.000 spettatori (3.3%), su Tv8 Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio 370.000 (2%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 766.000 (4.1%).