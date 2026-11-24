Ascolti tv

Gli ascolti televisivi di lunedì 23 novembre 2026

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono la prima serata dominata dalla serie 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk, che su Rai1 ha conquistato 3.733.000 spettatori e il 22.8% di share. Distante al secondo posto di Grande Fratello Vip su Canale5, con 1.985.000 spettatori e il 16.7% (GF Vip Night al 28.7% con 1.019.000). Sul podio per la qualità dei numeri c’è anche La7, dove Corrado Augias – Saluto di un Maestro ha raggiunto 1.567.000 spettatori e il 10%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose ha segnato 1.147.000 spettatori (7.6%). Più indietro Fast & Furious – Hobbs & Shaw su Italia1 (883.000, 5.5%), GialappaShow su Tv8 (693.000, 4.6%) e Quarta Repubblica su Rete4 (541.000, 4.1%). Chiudono Salotto Paolantoni On Air su Rai2 (460.000, 2.8%) e Little Big Italy sul Nove (385.000, 2.2%).

Nell’access prime time, su Rai1, Cinque Minuti interessa 4.236.000 spettatori (21.4%), mentre Affari Tuoi ne totalizza 4.843.000 (23.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.854.000, 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.437.000 spettatori e il 21.7%. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.445.000 spettatori (11.9%), mentre su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.528.000 spettatori (7.5%) e Il Cavallo e la Torre ne richiama 1.168.000 (5.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 905.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 893.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte, scendendo a 599.000 e al 2.9% nella seconda. Chiudono Tg2 Post su Rai2 con 490.000 spettatori (2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove con 556.000 (2.7%) e Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio su Tv8 con 367.000 spettatori e l’1.8%. Nella mattinata di Rai3, da segnalare Agorà Extra che si consolida al 5.5% di share pari a una media di 218.000 spettatori.