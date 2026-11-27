Ascolti tv

Gli ascolti televisivi del giovedì

Gli ascolti del giovedì televisivo sono ancora una volta dominati da Rai1. Doc – Nelle Tue Mani 4 ha infatti interessato 4.354.000 spettatori, pari al 26.2% di share. Su Canale5 Tutto per la mia Famiglia si è fermato a 1.689.000 spettatori e l’11.2%. Su Italia1 Le Iene ha raggiunto 897.000 spettatori (7.1%), mentre Pregiudizio Universale è salito al 12.4% con 460.000 spettatori. Su Rai2 Ore 14 Sera ha totalizzato 851.000 spettatori (6.1%), su La7 Piazzapulita ne ha raggiunti 843.000 (6%) e su Rai3 Splendida Cornice 965.000 (5.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha segnato 571.000 spettatori (4.3%), su Tv8 la differita di Europa League – Olympiakos-Milan ne ha ottenuti 758.000 (3.9%), mentre sul Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 393.000 spettatori e il 2.4%.

Nell’access prime time su Rai1 Cinque Minuti ha fatto 4.091.000 spettatori (21.3%) e Affari Tuoi 4.880.000 (24.3%). Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha registrato 3.518.000 spettatori (18%), seguito da La Ruota della Fortuna con 3.985.000 e il 19.7%. Su Rai2 TG2 Post ha interessato 531.000 spettatori (2.6%), su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 876.000 (4.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha segnato 1.230.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole 1.479.000 (7.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 894.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte, 607.000 e il 3% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.804.000 spettatori (9.1%), su Tv8 Tv8 Football Night 252.000 (1.3%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 573.000 (2.9%).