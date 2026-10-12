Ascolti Tv: Rai1 vince in prima serata con Biagio Conte

Ascolti tv

La sfida dello shBene l’approfondimento delle Iene, male In Onda

Gli ascolti della domenica televisiva vedono Rai1 scegliere la strada del racconto e far centro: Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte ha portato infatti davanti allo schermo una media di 2.562.000 spettatori, con un bel 17.7% di share. Più indietro Canale5, dove Racconto di una Notte si è fermato a 1.734.000 spettatori e al 13.1%, e Italia1, che con Le Iene presentano: Inside ha tenuto comunque incollata un’ottima media di 1.260.000 italiani (11.4%), terzo programma più visto in prime time in percentuale.

Sul Nove la serata è stata tutta di Fazio. Dopo Che Tempo Che Farà (674.000 – 4.1%) e una presentazione da 1.160.000 spettatori e il 6.4%, Che Tempo Che Fa ha preso il largo con 1.400.000 spettatori e l’8.6% nella prima parte, per poi calare a 981.000 (7.4%) nella seconda. Rete4 ha puntato su Fuori dal Coro, che ha convinto 664.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 il racconto è andato avanti a tappe: Presadiretta Open (659.000 – 3.7%), la presentazione (657.000 – 3.5%), poi Presadiretta con 748.000 spettatori e il 4.5%, fino a Presadiretta Più, a 528.000 e al 3.8%. Su Rai2 The Rookie ha tenuto compagnia a 652.000 spettatori (3.7%). Nelle retrovie La7, con Il club delle prime mogli a 298.000 spettatori (2.1%), e Tv8, dove Italia’s Got Talent ha chiuso a 265.000 e al 2%.

L’access prime time è tornato a essere il regno dei game show. Su Rai1 Affari Tuoi ha toccato quota 4.357.000 spettatori, con il 23.9%. Canale5 ha risposto con Gira La Ruota della Fortuna (3.629.000 – 20%) e poi con La Ruota della Fortuna, che ha girato fino a 4.292.000 spettatori e al 23.6%. Tutto il resto è rimasto distante: su La7 In Onda ha convinto 997.000 spettatori (5.5%), su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ne ha avuti 869.000 (4.8%), su Rete4 Realpolitik ha fatto 741.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 551.000 e il 3% nella seconda. Chiude Tv8, con 4 Ristoranti a 405.000 spettatori e il 2.2%.