Ascolti tv

Gli ascolti televisivi di venerdì 20 novembre

Gli ascolti del venerdì sera televisivo vedono ancora una volta vincere Rai1. Meravigliosamente con Sal da Vinci parte forte: 2.492.000 spettatori, 18.2% di share. Canale5 risponde con Racconto di una Notte, che però resta indietro: 1.780.000 spettatori e il 12.8%. Alle loro spalle si apre la fascia dell’informazione e dell’intrattenimento d’autore. Su Rete4 Quarto Grado sale all’8.6% con 1.064.000 spettatori, dopo un avvio da 748.000 e 3.9%. Propaganda Live su La7 raduna il 7% con 894.000 spettatori, mentre Fratelli di Crozza sul Nove vale il 6.1% con 1.042.000 spettatori.

Il resto è una corsa nelle retrovie. Italia1 punta sul tennis: Medvedev-Tiafoe alle ATP Finals 2026 si ferma a 778.000 spettatori e al 4.1%. Su Rai3 Mi Manda Raitre fa 594.000 spettatori (3.9%) dopo i 462.000 della presentazione (2.4%). Su Tv8 Avvocato Ligas parte con 505.000 spettatori (2.9%) e cresce nel secondo episodio, 499.000 spettatori ma 3.8%. Su Rai2 la replica de L’Ispettore Coliandro 8 tiene 566.000 spettatori (3.4%).

Nell’access prime time la corona passa a Canale5. La Ruota della Fortuna fa 4.212.000 spettatori e il 22%, scavalcando di poco Affari Tuoi, su Rai1, che chiude a 4.126.000 e al 21.5%. Un copione che si ripete già nella fascia precedente, dove Cinque Minuti su Rai1 tocca il 19.8% (3.627.000 spettatori) e Gira La Ruota della Fortuna su Canale5 il 18.6% (3.476.000).

Il podio finisce lì: il primo inseguitore, Otto e Mezzo su La7, è a 1.663.000 spettatori e all’8.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole segna il 7.9% con 1.513.000 spettatori, davanti a Il Cavallo e la Torre (1.108.000, 6%). Su Rete4 Realpolitik scende dal 4.3% (801.000 spettatori) al 3.4% (659.000) tra prima e seconda parte. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? vale il 3.7% con 722.000 spettatori, come Casa a Prima Vista su RealTime (700.000). In coda Rai2 con Tg2 Post (476.000, 2.5%) e Tv8 con Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio (445.000, 2.3%).