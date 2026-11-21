L’analisi di feltri

Tutti insieme per solidarizzare con le musulmane che vengono picchiate, violentate e umiliate

Entro dieci anni ci saranno più islamici che cristiani, le chiese lasceranno il posto ai minareti e le campane saranno silenziate dal canto lagnoso dei muezzin. Prevedo frotte di maranza fare la coda negli uffici pubblici per il sussidio grillino e donne girare completamente velate nei quartierini chic di Milano dove fino a qualche anno fa il massimo del fanatismo era lo shopping compulsivo. Assisteremo a manifestazioni di giubilo della sinistra inclusiva e terzomondista condannata ad arruolare un Mamdani «alla romana» per sopravvivere alla dissolvenza. E scioperi generali, nel venerdì di Landini, per garantire l’ora di preghiera ai fedeli della moschea.

La sharia sarà spiegata a scuola. L’arabo avrà surclassato il latino. Le femmine in una stanza e i maschietti nell’altra. Intanto il Natale sparirà dalla circolazione risucchiato da una grande festa interreligiosa dove i crocifissi seccheranno nei sottoscala e i sederi si alzeranno per aria cercando il vento della Mecca.

Esagero per eccesso, forse no. Sicuramente la notizia che lo scontro di civiltà finirà 4 a 0 per loro (i musulmani a quota 2,57 miliardi e i cristiani fermi a 2,52 secondo i dati del Pew Research Center, basati su proiezioni Onu) mi ha destabilizzato e non so se prenderla con filosofia o disperarmi.

La mia amica Oriana Fallaci l’aveva detto. Una religione che nell’arco di mezzo secolo è cresciuta del 235% contro il 47% appena del cristianesimo non è un caso e non è un dettaglio. È la fotografia di una crisi e va affrontata. O corri ai ripari. O assisti impotente alla resa.

A quanto vedo, ci siamo accomodati in platea e non abbiano mosso un dito. Nichilismo? Inerzia? Più probabilmente menefreghismo e assenza di valori. Attenzione però, la sinistra progressista non è rimasta inerme nel processo autodistruttivo: ha soffiato sul fuoco finché non l’ha avuta vinta.

Non è nemmeno una guerra di religione. L’islam radicale e fanatico non ha colpito i simboli del cristianesimo. Ha applicato alla lettera le «sure» impietose del Corano e le ha scagliate contro i simboli dell’imperialismo occidentale, dell’edonismo e del materialismo. Le Torri Gemelle e il Pentagono, la finanza e la forza americana. E lì è stato un crescendo inarrestabile. Periferie frastagliate di moschee, cortei insozzati dagli slogan di Hamas, scuole che sono diventate babeli e chiudono per rispettare il Ramadan. L’islam ha scavato nel ventre molle della nostra pigrizia finché non l’ha avuta vinta su un Occidente senza nerbo e un’Europa inconcludente che avevano smesso di credere nel dio cristiano molto tempo prima di capire che il nemico fosse in casa.

Non so nemmeno se sia stato effetto della globalizzazione, dei migranti che spingevano lungo i confini dell’Africa e dell’Asia, delle guerre di Trump, o dell’alto tassa di natalità delle famiglie musulmane contrapposto alla nostra fiacca voglia di fare figli per poi doverli mantenere fino all’età dei bamboccioni.

Non perdi una battaglia se la truppa è scorata e non ha nulla per cui combattere. Perdi semplicemente la guerra.

Sul Tempo avete raccontato molto bene la strategia di questo nuovo islam. Quasi ammantata da operazione culturale raffinata. I finanziamenti del Qatar alla Biennale di Venezia, decine di film prodotti coi soldi degli emiri. Il continuo progredire degli investimenti nel mattone meneghino. I candidati dem in moschea per raccogliere voti e promettere nuovi centri di culto nelle città. Infine fondi a progetti educativi nelle scuole e nelle università il cui fine ultimo è solo l’insegnamento dell’arabo.

Due fatti mi sconvolgono in queste ore in cui leggo le agenzie del sorpasso islamico. La prima arriva da Novellara, provincia di Reggio Emilia che conoscevo soltanto per l’anguria croccante e la residenza estiva dei Gonzaga. Nel 2021 una giovane pachistana di nome Saman fu trucidata dai familiari per essersi opposta a un matrimonio forzato. Un caso isolato, si disse, nella quiete della provincia e in una comunità bene integrata... A distanza di 5 anni però la tragedia si è ripetuta: stessi luoghi, stesso circolino di stranieri inseriti in società e rispettosi apparentemente delle nostre regole. Stavolta la ragazza si è salvata. Ha aperto lo sportello della macchina che la portava al patibolo (un casolare dove la volevano finire di botte e poi seppellire sotto un pollaio) ed è rotolata sulla strada dove è stata soccorsa da alcuni passanti. Pare che il marito la violentasse a ripetizione e la prestasse ai famigliari maschi per soddisfare i loro appetiti. Chi poteva la pestava. Qualcuno con la cinghia dei pantaloni, qualche altro con gli scarponi da cantiere. Come è finita? Bella domanda. Il marito è già passato dal carcere ai domiciliari.

La seconda notizia è un misto di islam furbo e scemenza italiota. Un senegalese di Prato, operaio in una tintoria di provincia, chiede all’Inps l’assegno famigliare per i due fanciulli messi al mondo dopo le nozze qui in Italia e per i nove sparsi nel Senegal e concepiti con altre donne. L’Inps non ci casca e respinge la domanda, ma un giudice del tribunale alza il ditino e glieli concede, sono tutti figli suoi e hanno diritto al mantenimento. L’integrazione sì, ma coi vizi e il malcostume italico.

In tutto questo Landini che fa? Protesta per la qualunque e soprattutto contro la Meloni. Mi piacerebbe chiedere al leader della Cgil se ha mai scioperato contro le violenze dell’islam e le sue prevaricazioni. O se gli amici islamici, che si professano moderati, hanno mai sfilato per la libertà delle loro donne e la fine delle umiliazioni. Francamente non mi risulta. Ogni volta che scendo nell’agone politico e provo a spiegare la prepotenza dell’islam radicale mi dicono che sono un mistificatore.

Lancio allora la proposta. Venerdì prossimo tutti in piazza: centrodestra, centrosinistra, islam moderato, Landini, studenti, centri sociali, persino i maranza e femministe a giorni alterni. Tutti a chiedere giustizia per le donne islamiche schiacciate e picchiate, per le nostre chiese messe in cantina, per il papa lasciato solo a difendere la cristianità. Ma vedo già il fuggi fuggi generale e la fila di disertori.

Aveva ragione Oriana, se l’islam ci conquista una ragione ci sarà e la colpa è solo nostra.