il commento

L’analisi della Chirico

Un appello, quasi una preghiera, a Elly Schlein e Giuseppe Conte: trovate un posto in Parlamento per Maurizio Landini. Dategli finalmente l’occasione di fare ciò che sembra desiderare più di ogni altra cosa: il politico. Del resto, vedere la Cgil così piegata alle ambizioni politiche di Landini è desolante.

La parabola del segretario della Cgil è ormai piuttosto trasparente. Il sindacato sembra diventato un taxi, il mezzo di trasporto verso la sua vera destinazione: la politica. Una passione che non si preoccupa più nemmeno di dissimulare. Dei lavoratori, verrebbe da chiedersi, che cosa è rimasto? Dove sono le vertenze, i salari, la produttività, il potere d’acquisto, le trasformazioni del mercato del lavoro? Temi sui quali ci sarebbe bisogno di un sindacato autorevole, capace di negoziare, avanzare proposte e misurarsi con la complessità della realtà.

Landini preferisce altro. Invoca la «rivolta sociale», chiama a raccolta le «cento piazze della speranza del cambiamento», predica una mobilitazione «intergenerazionale». Un lessico da comizio permanente, più che da rappresentante dei lavoratori. Strizza l’occhio alla piazza più radicale, ammicca alla protesta come strumento politico, si accredita come Masaniello di una sinistra in cerca di un capo popolo. Il tutto mentre il Paese avrebbe bisogno di meno slogan e più soluzioni.

Non è un caso che Cisl e Uil lo guardino ormai a distanza. E neppure che dentro la stessa Cgil non manchino malumori. Quando il segretario generale sembra più interessato a costruire un profilo personale che a tenere insieme il mondo del lavoro, qualche domanda è inevitabile.

La sua agenda, del resto, parla da sola. Palestina, pace, riarmo, mobilitazioni contro il governo: tutto legittimo, per carità, nel dibattito pubblico. Ma perché un segretario sindacale dovrebbe trasformare ogni questione nazionale e internazionale in una piattaforma di opposizione? E perché Giorgia Meloni sembra occupare una parte così ingombrante dei suoi pensieri? L’ossessione per la premier è ormai un tratto distintivo della sua comunicazione. Più che il leader di un’organizzazione che rappresenta milioni di iscritti, Landini sembra voler interpretare il ruolo dell’anti-Meloni.

Non sarebbe una novità che un sindacalista approdi in Parlamento. La storia italiana è piena di passaggi dal sindacato alle istituzioni. Ma almeno si abbia il coraggio della chiarezza. Se la vocazione è politica, si faccia politica. Se l’ambizione è guidare la sinistra, ci si misuri con il consenso degli elettori, anziché utilizzare la rappresentanza sindacale come una tribuna permanente.

Ecco dunque il mio appello a Schlein e Conte: pensateci seriamente. Un posto in Parlamento a Landini, magari anche una candidatura di peso. Lui potrebbe finalmente coltivare la sua vera aspirazione, voi avreste un nuovo alleato nella competizione a sinistra e la Cgil potrebbe tornare a occuparsi di lavoro. Tre piccioni con una candidatura.