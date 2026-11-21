L’editoriale

L’editoriale del direttore

C’è un uomo da proteggere. Si chiama Salvatore De Luca, è il procuratore di Caltanissetta, e sta conducendo un’inchiesta che tocca i nervi scoperti di quel 1992 che ha marchiato la storia repubblicana.

Va tutelato materialmente, con ogni mezzo e ogni attenzione che lo Stato è in grado di garantire a chi svolge un lavoro così esposto.

E va tutelato moralmente, perché intorno a lui si è già scatenata una reazione sproporzionata, fatta di nervosismi e sospetti.

Non entriamo nel merito penale. Non sappiamo se l’impianto che De Luca sta costruendo reggerà al contraddittorio, se le prove saranno sufficienti, se le ipotesi accusatorie troveranno conferma. Per principio restiamo garantisti verso chiunque sia indagato.

Ma ciò che conta, oggi, è altro: per la prima volta, dopo anni di piste che si sono rivelate inconsistenti e dopo campagne che avevano come bersaglio i Ros dei Carabinieri, si sta percorrendo una strada diversa. Una strada che non si ferma alle ricostruzioni già battute e smentite, ma prova a interrogarsi su ciò che accadde in quei 57 giorni che separarono Capaci da via D’Amelio.

Perché allora questa crisi isterica? Perché ambienti politici, mediatici e giudiziari che per decenni hanno accettato narrazioni poi rivelatesi fragili o addirittura farlocche, oggi reagiscono con insofferenza al solo fatto che venga messa in campo un’ipotesi alternativa?

Perché persone che si dichiarano amiche di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si mostrano improvvisamente reattive, in qualche caso aggressive, di fronte al tentativo di capire di più su quegli omicidi e sul contesto che li rese possibili?

Può nascere il sospetto che l’inchiesta stia arrivando, o possa arrivare, a livelli istituzionali elevatissimi, sfiorando soggetti e ambienti che fino a oggi non erano mai stati davvero toccati. È un’ipotesi, non una certezza. Ma è sufficiente a spiegare certi toni e certe mobilitazioni preventive.

Lasciamo che il procuratore De Luca prosegua il suo lavoro. Poi sarà il processo, con le sue regole e il suo contraddittorio, a stabilire cosa regge e cosa no. Intanto quel magistrato va protetto, non isolato.