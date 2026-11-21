l’analisi

Il commento del vice-direttore

C’è qualcosa che non torna nel corteo degli studenti scesi in piazza per protestare contro quella che definiscono la cattiva gestione della scuola. Manifestare è un diritto, naturalmente. Ma guardando alle ragioni della mobilitazione, il dubbio diventa inevitabile: siamo davanti a una protesta per la scuola o all’ennesima manifestazione politica contro il governo?

Qualche elemento per porsi la domanda c’è. Il capitolo dei libri di testo, per esempio. Il Senato ha varato una misura che punta ad alleggerire il peso economico dello studio sulle famiglie, attraverso l’obbligo per le case editrici di mettere a disposizione versioni digitali dei manuali a un prezzo dimezzato rispetto a quelli cartacei. Un risparmio stimato intorno ai 200 euro l’anno. Cifra importante per tante famiglie, alle prese con il caro-scuola. Ignorarla, quando si manifesta, è quantomeno singolare.

E proprio nei giorni scorsi il governo aveva scongiurato il paventato taglio di quasi settemila posti tra docenti e personale Ata. Non un dettaglio da tralasciare, soprattutto se si scende in piazza invocando una maggiore attenzione per il mondo dell’istruzione.

Sullo sfondo, poi, c’è il corteo, con il suo immancabile corredo di slogan internazionali e rivendicazioni che sembrano appartenere a un’altra agenda. Come da copione, tra gli striscioni e le bandiere rosse spuntavano quelle della Palestina. Che c’entri Gaza con i bagni e i soffitti degli istituti o con il costo dei manuali di matematica, resta un mistero che nessuno spiega. O meglio, la spiegazione è semplice. É il solito automatismo: se c’è un corteo di sinistra, la Palestina non può mancare, anche se il tema del giorno è la scuola italiana.

Alla fine, quindi, non si capisce bene dove stia la «cattiva gestione» dell’istruzione scolastica che giustifichi l’occupazione delle aule e la discesa in piazza. Se il problema sono gli edifici fatiscenti, i fondi, i programmi, i docenti precari, allora si discuta di quelli, ma con numeri e proposte, non con slogan ProPal. Se invece il problema è che il governo di centrodestra fa una legge sui libri digitali e non taglia i posti di lavoro nella scuola, allora la protesta diventa altro: opposizione politica mascherata da rivendicazione scolastica. E il sospetto è che la scuola finisca per essere soltanto il pretesto, il terreno di mobilitazione di una contrapposizione politica che ha come vero destinatario Palazzo Chigi. Una protesta che individua il proprio avversario prima ancora di mettere a fuoco le proprie richieste.

E allora la domanda, molto semplice, resta sul tavolo: al netto delle bandiere, degli slogan e delle parole d’ordine, contro che cosa hanno manifestato davvero questi ragazzi? Contro la gestione della scuola o contro il governo? Risultato: una giornata di protesta che parla di tutto tranne che di scuola. E che, alla fine, finisce per confermare proprio quello che diceva di voler contestare.