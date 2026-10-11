Ascolti Tv, Maria De Filippi batte Milly Carlucci. Stefano De Martino supera Gerry Scotti

Ascolti tv

La sfida dello share del sabato sera

Gli ascolti del sabato televisivo vedono in prime time un duello serrato tra Canale5 e Rai1, tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha incollato davanti al video 3.477.000 spettatori, pari al 24,6% di share (vincendo la serata), mentre il segmento Buonanotte ha tenuto 1.366.000 persone con il 22,2% di share. Su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.455.000 – 20,4%), Ballando con le Stelle ha intrattenuto invece una media di 2.479.000 spettatori pari al 24,3%.

Distanti tutte le altre. Su La7 In Altre Parole ha conquistato 1.092.000 spettatori (6,4%) nella prima parte e 530.000 (3,8%) nella seconda, intitolata In Altre Parole… Ancora. Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha raccolto 784.000 spettatori (4,8%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stato scelto da 557.000 spettatori (3,4%), mentre su Rai3, dopo la presentazione (534.000 – 3,2%), Blu Notte – Misteri Dimenticati ha raggiunto 472.000 spettatori e il 3,3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato 440.000 spettatori (3%), poco sopra Rete4, dove Unknown – Senza identità ne ha totalizzati 438.000 (3%). Chiude Tv8, con 4 Ristoranti a 173.000 spettatori (1%).

In access prime time Rai1 ha prevalso: Affari Tuoi con Stefano De Martino ha infatti totalizzato 3.893.000 spettatori e il 23%. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.096.000 – 18,7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui è arrivata a 3.782.000 spettatori e al 22,3%.

Sulle altre reti, Italia1 ha puntato su N.C.I.S. – Unità Anticrimine, seguito da 893.000 spettatori (5,3%). Su Rete4 Realpolitik ha raccolto 692.000 spettatori (4,2%) nella prima parte e 573.000 (3,4%) nella seconda. Su Rai3 L’Elefante è stato scelto da 611.000 spettatori (3,7%), sul Nove Fratelli di Crozza ha totalizzato 449.000 spettatori (2,7%) e su Rai2 Tg2 Post è stato visto da 439.000 (2,6%). Su Tv8 4 Ristoranti si è fermato a 173.000 spettatori e all’1%.