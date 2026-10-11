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Ascolti Tv, Maria De Filippi batte Milly Carlucci. Stefano De Martino supera Gerry Scotti

La sfida dello share del sabato sera

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del sabato televisivo vedono in prime time un duello serrato tra Canale5 e Rai1, tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Su Canale5 Tú Sí Que Vales ha incollato davanti al video 3.477.000 spettatori, pari al 24,6% di share (vincendo la serata), mentre il segmento Buonanotte ha tenuto 1.366.000 persone con il 22,2% di share. Su Rai1, dopo Ballando Tutti in Pista (3.455.000 – 20,4%), Ballando con le Stelle ha intrattenuto invece una media di 2.479.000 spettatori pari al 24,3%.

Distanti tutte le altre. Su La7 In Altre Parole ha conquistato 1.092.000 spettatori (6,4%) nella prima parte e 530.000 (3,8%) nella seconda, intitolata In Altre Parole… Ancora. Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha raccolto 784.000 spettatori (4,8%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stato scelto da 557.000 spettatori (3,4%), mentre su Rai3, dopo la presentazione (534.000 – 3,2%), Blu Notte – Misteri Dimenticati ha raggiunto 472.000 spettatori e il 3,3%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato 440.000 spettatori (3%), poco sopra Rete4, dove Unknown – Senza identità ne ha totalizzati 438.000 (3%). Chiude Tv8, con 4 Ristoranti a 173.000 spettatori (1%).

In access prime time Rai1 ha prevalso: Affari Tuoi  con Stefano De Martino ha infatti totalizzato 3.893.000 spettatori e il 23%. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.096.000 – 18,7%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui è arrivata a 3.782.000 spettatori e al 22,3%.

Sulle altre reti, Italia1 ha puntato su N.C.I.S. – Unità Anticrimine, seguito da 893.000 spettatori (5,3%). Su Rete4 Realpolitik ha raccolto 692.000 spettatori (4,2%) nella prima parte e 573.000 (3,4%) nella seconda. Su Rai3 L’Elefante è stato scelto da 611.000 spettatori (3,7%), sul Nove Fratelli di Crozza ha totalizzato 449.000 spettatori (2,7%) e su Rai2 Tg2 Post è stato visto da 439.000 (2,6%). Su Tv8 4 Ristoranti si è fermato a 173.000 spettatori e all’1%.

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