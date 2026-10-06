Ascolti tv, gli Azzurri fanno il pieno di ascolti. Bene Lo Stato delle Cose, il GF tiene botta

i dati

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono l’Italia battere tutti, anche sul piccolo schermo: su Rai1 Italia-Turchia valevole per la Nations League incolla una media di 8.000.000 di spettatori pari a un granitico 38,1% di share. Troppo grande il distacco per chiunque, benché Canale5 tenga botta con il Grande Fratello Vip che si porta a casa 1.778.000 spettatori e il 16,0%. Sul gradino successivo Rai3 sorprende con Lo Stato delle Cose (1.170.000 spettatori, 8,2%), dopo un avvio da 1.050.000 pari al 5,0% nella presentazione. Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno fa il pieno d’azione e di pubblico (1.126.000, 6,3%), mentre su Rai2 La ragazza della palude si ferma a 1.009.000 spettatori e al 5,8%. Si accontentano delle briciole Rete4 con Quarta Repubblica News (696.000, 3,9%), La7 con La Torre di Babele (685.000, 3,6%), Nove con Little Big Italy (359.000, 2,7%) e Tv8 con Io prima di te (387.000, 2,4%).

In access prime time la partita è a senso unico: su Canale5 La Ruota della Fortuna gira a 4.446.000 spettatori e al 20,6%, dopo il lancio di Gira La Ruota della Fortuna a 3.565.000 (16,9%). Rai3 risponde con due punte: Un Posto al Sole appassiona 1.572.000 spettatori (7,1%) e Il Cavallo e, prima, la Torre ne attira 1.132.000 (5,6%). Su La7 Otto e Mezzo si difende con 1.218.000 spettatori e il 5,5%, su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ne raduna 1.032.000 (4,8%). Su Rete4 4 di Sera parte da 920.000 spettatori (4,5%) e cala a 748.000 (3,4%) nella seconda parte. In coda Nove con Cash or Trash – Chi Offre di Più? (597.000, 2,8%), Tv8 con Foodish (473.000, 2,2%) e Rai2 con Tg2 Post è il solito fanalino di coda (423.000, 1,9%).