L'editoriale

Niente drammi: può capitare tra partiti alleati di dover fare i conti con un dissenso anche aspro, com’è accaduto ieri sui libri scolastici.

E tuttavia c’è qualcosa che credo di sapere sugli elettori di centrodestra: non vogliono liti, chiedono unità, e soprattutto hanno ben presente il rischio di finire nelle grinfie della sinistra a causa di divisioni e autogol.

A NON RIVEDERCI

Rimpatriati in un solo colpo 41 stranieri con gravi precedenti

📌 Trump-Xi, sodalizio del nuovo mondo. E i pasdaran tremano

📌 Dice no alle occupazioni e rischia un procedimento disciplinare

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Di più: questi elettori, pur avendo le loro preferenze tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, non nutrono alcuna ostilità reciproca, anzi. Non a caso, ormai nell’arco di oltre trent’anni, hanno compattamente sostenuto il loro schieramento sia con la guida di Silvio Berlusconi, sia con quella di Matteo Salvini, sia adesso con quella di Giorgia Meloni, che tutti riconoscono non solo come leader ma come il patrimonio più prezioso da preservare.

Morale: sarebbe il caso di non litigare, di non ripetere l’incidente di ieri tra Commissione e Aula. Quando accadono queste cose (prescindo volutamente dal merito della questione e dalla suddivisione delle ragioni e dei torti), gli unici a festeggiare sono gli avversari, ben lieti di vedere nascoste le loro divisioni, oltre che le loro assurdità programmatiche.

È troppo chiedere a tutti, nel centrodestra, di pensarci due volte? La posta in gioco è altissima, e la sintetizzerei così: Schlein a Palazzo Chigi, Conte alla Farnesina, Bonelli alla Difesa, Fratoianni agli Interni. Per non parlare del Quirinale nel 2029. Riflettendoci in questa prospettiva, qualcuno ha ancora voglia di litigare sui libri in versione digitale?

Aggiungo un tema che ho già affrontato la scorsa settimana: vivremo mesi di tensione altissima e rischi fatali. La faccenda degli hacker non è una storia di ragazzini. In America sono andate giù Microsoft, le app delle banche, la rete dei servizi segreti, e pure i sistemi radio e radar dell’aviazione civile: vogliamo credere che sia stata una sequenza curiosa di guasti?

Qui da noi si entra in un ciclo elettorale rovente (Spagna, Polonia, Francia, Italia). I nemici della libertà e in particolare le forze dell’Islam fondamentalista sono pronti a una sfida che la sinistra non capisce e nemmeno vede. E se la vedesse, forse, si schiererebbe dalla parte sbagliata. Gli altri, i protagonisti del centrodestra, non devono commettere errori. Ce ne pentiremmo amaramente subito dopo.