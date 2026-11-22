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Gli ascolti televisivi di domenica 22 novembre. Affari Tuoi non ha rivali

Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono ancora una volta il duello tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Ballando con le Stelle ha tenuto incollati 2.867.000 spettatori, un bel 27.2% di share, mentre Tú Sí Que Vales ha ottenuto 3.558.000 spettatori pari 24.1% sulla rete ammiraglia di Mediaset. A fare da apripista ci aveva pensato Ballando Tutti in Pista, che su Rai1 aveva già portato a casa 3.793.000 spettatori (22.6%), e dal canto suo Buonanotte di Tú Sí Que Vales ha chiuso la serata di Canale5 con 1.461.000 spettatori e il 21%. In sovrapposizione dalle 21:23 alle 00:14, vince d’un soffio Maria De Filippi con una media di 3.559.000 spettatori pari al 24,17% mentre Milly Carlucci segna una media di 3.556.000 pari al 24.15%. Tú sí que vales ha segnato picchi di oltre 4.080.000 spettatori totali pari al 27.84% di share individui. Leadership confermata anche sul pubblico più giovane, con il 31.69% di share tra i 25-34enni. È l’ottava volta consecutiva che Maria supera Milly.

Dietro i due colossi, In Altre Parole di La7 è il primo a inseguire con 1.157.000 spettatori (6.8%), poi calata a 557.000 (4%) nella coda In Altre Parole… Ancora. Italia1 punta su Animali fantastici – I segreti di Silente e incassa 670.000 spettatori (4.6%), Rai3 risponde con Città Segrete a 589.000 (3.8%) e Rai2 con S.W.A.T. a 522.000 (3.2%). Il Nove sale al 2.9% con Accordi & Disaccordi (429.000), Rete4 si ferma con Jason Bourne a 331.000 (2.2%) e Tv8 chiude con 4 Ristoranti a 223.000 (1.4%). Sempre bene nel pomeriggio di Rai2 Storie al Bivio Weekend, che raggiunge, dopo la presentazione (361.000 – 3.5%), una media di 374.000 spettatori pari al 3.9%, ancora una volta top share nell’intrattenimento della rete.

In access prime time il padrone indiscusso è Affari Tuoi, con 4.059.000 spettatori e il 23.7%. Canale5 ha risposto con La Ruota della Fortuna, che ha toccato 3.531.000 spettatori e il 20.6% dopo il 18.1% di Gira La Ruota della Fortuna (3.057.000). Il resto è cronaca di un pubblico più ristretto: L’Elefante su Rai3 raccoglie 846.000 spettatori (5%), Realpolitik su Rete4 se ne prende 711.000 (4.2%) e poi 517.000 (3%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 ne conquista 650.000 (3.8%), mentre TG2 Post su Rai2 (433.000) e Fratelli di Crozza sul Nove (419.000) viaggiano appaiati al 2.5%.