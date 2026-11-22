“Mi manca tutto questo, per me Ballando è casa”. Dopo mesi lontano dalla televisione, Paolo Belli torna in tv e riparte da Ballando con le stelle. Il cantautore è sceso nuovamente in pista nella puntata di questa sera del programma di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, per presentare il suo nuovo brano, “Come se non ci fosse un domani”.

Lo storico braccio destro della conduttrice si era allontanato dalle scene dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che il 13 luglio scorso, in provincia di Reggio Emilia, è costato la vita ad Alessandro Magnani, 41 anni.

Prima dell’esibizione, Belli ha raccontato le difficoltà affrontate negli ultimi mesi in una clip di presentazione: “Mi auguro che il tempo faccia il suo lavoro e che il mio lavoro mi permetta di tornare qui con leggerezza. Questa è la mia prima uscita di casa pubblica e sono contento di ripartire da Ballando, è difficilissima ma ce la devo fare”. Visibilmente commosso, il cantante ha poi rivolto un pensiero alla famiglia della vittima: “Voglio solo mandare un abbraccio a mamma Lina e a tutta la famiglia di Alessandro”.

Un ritorno che sembra aver diviso gli utenti dei social tra chi esprime affetto e vicinanza nei confronti del musicista e chi ritiene prematura se non inopportuna tutta l’operazione.

Il nuovo singolo di Belli, “Come se non ci fosse un domani”, è dedicato proprio a chi lo ha incoraggiato a tornare sul palco: “È dedicato a tutti voi, che mi avete convinto e spronato a tornare a fare il mio lavoro. Il mio traguardo è sempre stato quello di portare serenità agli altri, a tutti voi e anche a me stesso”.

Al termine dell’esibizione, Milly Carlucci ha raggiunto Belli in pista insieme ai maestri di ballo e lo ha abbracciato, accogliendolo con un caloroso “Bentornato Paolino”. La conduttrice si è unita al messaggio di vicinanza alla famiglia di Alessandro: “Anche io mi voglio unire all’abbraccio per mamma Lina e a tutta la famiglia di Alessandro. La vita è crudele, lascia dei tagli talmente profondi che non c’è niente che li possa riparare. Tantissima solidarietà a tutta la famiglia, la vita poi continua. Oggi siamo qui anche per ricominciare”.

Dopo l’applauso del pubblico, Belli ha spiegato quanto sia stato difficile tornare alla normalità: “È stato molto difficile ma bisogna andare avanti, mi sono chiuso per tante settimane e poi grazie alla mia famiglia ho capito quanto sia importante tornare a lavorare”. Poi il pensiero al programma che per anni lo ha visto protagonista: “Il lavoro è una grande medicina e io l’ho capito ieri quando sono entrato in questo studio che per me è casa”.