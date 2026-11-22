L’editoriale

Il tragico gesto di Gianni De Gennaro impone a tutti rispetto e misura. Troppe volte è successo, in circostanze tutte diverse tra loro, che persone oggetto di indagine in Italia si siano tolte la vita.

In alcuni casi, avendo subìto trattamenti giudiziari a dir poco discutibili; in altri, essendo stati bersagli di gogne mediatiche; in altri ancora, essendo stati vittime di entrambi i supplizi.Ricordo bene la freddezza di alcuni personaggi davanti a quelle tragedie, ai limiti della disumanità, a partire dagli anni di Tangentopoli.O, peggio ancora, i calcoli che indussero alcuni, anche ai più elevati livelli istituzionali, a dosare la commozione o invece il gelo a seconda delle convenienze, delle valutazioni sul futuro e sugli equilibri che una morte avrebbe potuto determinare, modificare o stabilizzare.Qui ci terremo alla larga da quei metodi. Un uomo che si toglie la vita ci scuote e ci interpella. Ci impone un supplemento di sforzo, di testa e di cuore, per comprendere la tempesta interiore - o la lucidità di ragionamento - che lo hanno condotto a quella scelta finale.

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E, siccome i morti meritano l’onore della verità e non l’oltraggio dell’ipocrisia, occorre ricordare che proprio De Gennaro seppe in tante occasioni dominare e alimentare il circuito mediatico-giudiziario. Quello che infine si è rivelato fatale anche per lui.Contestualmente, occorre evitare che - da qualcuno in buona fede, da altri con calcolo raffinato - il tragico gesto di De Gennaro sia utilizzato come un corpo contundente da scagliare contro il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, impegnato in una drammatica ricerca della verità sui 57 giorni che separarono l’eliminazione di Falcone da quella di Borsellino.Per trent’anni, una ben precisa filiera giudiziaria e mediatica (quella contraria a De Luca) ha avallato piste rivelatesi inconsistenti, triturando vite e reputazioni per cui pochissimi - purtroppo - hanno versato lacrime. E molti che ieri hanno giustamente ricordato la presunzione di innocenza per De Gennaro se l’erano allegramente dimenticata per Mario Mori e Giuseppe De Donno.

Quanto al procuratore De Luca, ha avuto il merito di cercare altre strade che troppi avevano per decenni impedito di considerare. Lo ha fatto, diversamente da altri, con rigore e in silenzio. Ed è ingiusto che oggi alcuni lo aggrediscano, forse nella speranza di bloccare la sua ricerca della verità.Dunque, ci sia totale e vero rispetto per Gianni De Gennaro. Ma non si lasci solo il dottor De Luca.