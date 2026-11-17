potente anestetico

Non ci sono evidenze che la sostanza sia finita nelle piazze di spaccio

Stanno indagando i carabinieri del Nucleo operativo di Monte Sacro, insieme ai militari di Santa Maria del Soccorso, sul furto di 50 fiale di fentanyl dalla farmacia della clinica di Roma ‘Nuova Itor’ di Pietralata. È stato lo stesso direttore della struttura sanitaria a denunciare, lo scorso 19 ottobre, il furto del potente anestetico utilizzato nelle terapie del dolore e in sala operatoria. Ottanta fiale dello stesso farmaco sono state rubate all’ospedale Israelitico nel luglio scorso. Il furto alla Nuova Itor sembra sia avvenuto tra il 16 e il 18 ottobre.

Da quanto appreso sono al vaglio degli inquirenti eventuali connessioni tra i due furti di fentanyl avvenuti nella Capitale. In procura a Roma sono aperti due distinti procedimenti ma si valutano eventuali similitudini tra i due colpi messi a segno per capire se dietro possa esserci una banda. Nel fascicolo sulla sottrazione di ottanta fiale dalla cassaforte della farmacia dell’ospedale Israelitico, dove si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ci sono due indagati mentre il procedimento sulle 50 fiale di fentanyl portate via dalla farmacia della clinica di Pietralata è, al momento, contro ignoti. L’ipotesi è che la destinazione del potente anestetico sottratto possa essere quella del mercato nero dei medicinali. Non ci sono invece evidenze che la sostanza sia finita nelle piazze di spaccio.