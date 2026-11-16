A Roma raid maranza con mazze e coltelli

Al Torrino

Prima le molestie poi i pestaggi in birreria: identificato il capo del branco e un minore

Cinque maranza, una birreria, due clienti massacrati di botte e derubati. Pochi giorni dopo il gruppo torna con i coltelli e una mazza da baseball, stavolta per minacciare il titolare. Era lo scorso 3 maggio quando il branco scatenò il caos davanti al locale del Torrino. Sei mesi dopo i carabinieri hanno dato un volto al capo della gang: un ventenne romano di origini tunisine, ora ai domiciliari.

Tutto comincia alle 2 di notte, alla birreria Mercado di via del Pianeta Saturno 47. I cinque entrano e molestano una dipendente, poi puntano una cliente. Il fratello di lei interviene, un altro dipendente invita il gruppo a uscire. La discussione continua fuori, un amico cerca di calmarli, ma arrivano gli altri quattro. Pugni, morsi, calci. Rompono una panca di legno e utilizzano le assi come armi. I due clienti finiscono a terra, sopraffatti dal gruppo che ruba loro il portafogli. Poi il branco si dà alla fuga, prima dell’arrivo della polizia.

«Ha detto che avrebbe preso una pistola e mi avrebbe ammazzato», racconta una vittima agli agenti. Trenta giorni di prognosi per i due aggrediti: uno per le fratture all’orbita destra, mascella e naso; l’altro ha riportato anche una falange della mano sinistra fratturata.

All’1 di notte dell’11 maggio, il secondo blitz. Il titolare e un amico stanno chiudendo il locale quando notano una figura incappucciata vicino ai cespugli del parcheggio. Vanno a controllare, ma non trovano nessuno. Tornano al pub e ad aspettarli ci sono due ragazzi, cappuccio e scaldacollo a coprire il volto, mazze e coltelli nascosti dietro la schiena. E la minaccia del ventenne: «Ti spiego io com’è andata. Vieni con noi, ti ammazzo».

Mentre le vittime chiamano il 112 arrivano gli altri tre, armati a loro volta di mazze e coltelli. Le sirene in lontananza costringono la gang alla fuga.

Scattano le indagini. I carabinieri della stazione Trullo raccolgono le testimonianze e scandagliano i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona fino a individuare il leader della banda, già noto per un’altra aggressione. I militari risalgono anche a un secondo giovane del gruppo, all’epoca minorenne. Le indagini proseguono per identificare gli altre tre maggiorenni.

Per il ventenne il gip ha disposto i domiciliari, ritenendolo «capace di coinvolgere e organizzare un gruppo di persone al fine di commettere ulteriori gravi delitti con uso di armi». Le accuse? Rapina aggravata, lesioni personali aggravate, minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in concorso.