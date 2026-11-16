Roma

Il sindaco capitolino risponde alla famiglia Cervellati dopo la morte del fisico investito da un monopattino privato

“Nessuna risposta può colmare il vuoto che ha lasciato. Ma la vostra richiesta che questa perdita non sia vana merita ascolto, rispetto e un impegno concreto”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, risponde alla lettera pubblica di Maria Cristina, Maria Laura e Roberta Cervellati, rinnovando la propria vicinanza alla famiglia e il cordoglio della città per la tragica scomparsa del padre, il fisico Roberto Cervellati, investito da un monopattino in viale Angelico, lo scorso venerdì 6 novembre. Nella risposta Gualtieri chiarisce innanzitutto la distinzione tra i mezzi e le competenze dell’Amministrazione: “Il monopattino che ha investito vostro padre era privato. Questi mezzi sono disciplinati dalla normativa nazionale e il Comune non ha il potere di disporne un divieto generale; non può ritirarli dalla circolazione. Roma Capitale può invece intervenire sul servizio in sharing, stabilirne le condizioni e verificarne il rispetto”.

Per i monopattini in condivisione, ricorda il sindaco, Roma Capitale ha imposto specifici requisiti di sicurezza: velocità limitata elettronicamente a 20 chilometri orari, ridotta a 6 nelle zone più affollate e promiscue, prescrizioni su ruote, frenatura e robustezza. I mezzi sono assicurati, identificabili e tracciabili, così come è identificabile chi li noleggia, che deve essere maggiorenne. Il nuovo avviso pubblico prevede ulteriori dotazioni di sicurezza, anche per contrastare l’utilizzo in due sullo stesso mezzo, e la messa a disposizione dei caschi: “Questi sistemi - sottolinea Gualtieri - consentono un controllo che sui monopattini privati è più difficile esercitare, soprattutto quando vengono modificati per superare i limiti di velocità. È una differenza che dobbiamo tenere presente, senza considerarla una risposta sufficiente alle vostre domande”. Il sindaco annuncia quindi la costituzione di una commissione di esperti indipendenti di sicurezza stradale e mobilità sostenibile, con competenze specifiche sui monopattini e sui velocipedi. Esaminerà i dati sull’incidentalità e la letteratura scientifica, valuterà i vantaggi e gli svantaggi di un’eventuale eliminazione dello sharing e confronterà i risultati delle città che hanno già compiuto questa scelta.

Nel quadro del nuovo avviso pubblico, l’obiettivo è arrivare rapidamente a indicazioni operative sulla disciplina del servizio e sugli obblighi dei gestori: “Questo lavoro dovrà concludersi in tempi rapidi, perché i suoi risultati possano tradursi immediatamente in scelte concrete sulla disciplina del servizio e sulle regole che i gestori sono tenuti a rispettare”, precisa Gualtieri. La valutazione riguarderà anche l’eventualità che alla riduzione dei mezzi in condivisione corrisponda un aumento di quelli privati, che, secondo i dati a disposizione richiamati nella lettera, risultano coinvolti nella gran parte degli incidenti più gravi. La commissione indicherà le misure più efficaci per entrambe le categorie, comprese proposte da portare all’attenzione del governo e del Parlamento. “La vostra proposta - assicura il sindaco - sarà esaminata senza conclusioni precostituite. Mi impegno a rendere pubblici i risultati e a darvi conto delle scelte che assumeremo e delle loro ragioni. Credo che affidarsi alla conoscenza, verificare i dati e confrontare le esperienze sia anche un modo per rendere omaggio al rigore scientifico che ha accompagnato la vita di vostro padre. Un metodo che - conclude - deve aiutarci a decidere con consapevolezza e ad agire con tempestività”.