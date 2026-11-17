il giallo

Per i giudici quello del calciatore del Cosenza fu omicidio. E si indaga sul cugino della donna

Morte del calciatore del Cosenza Denis Bergamini, confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro la condanna in primo grado a 16 anni per Isabella Internò, imputata per l’omicidio dell’ex fidanzato.

La donna era stata condannata per concorso in omicidio volontario per la morte del calciatore, oggi il secondo grado di giudizio conferma quella sentenza. La Procura generale aveva chiesto la condanna dell’ex fidanzata di Denis, aumentando la pena a 23 anni di reclusione. Nel corso delle loro arringhe, gli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, che difendono Internò, hanno ribadito che tutto il processo è stato una “bufala” e che si è trattato, comunque, di un “processo tossico”. Per questo motivo, secondo la difesa, quella sentenza di primo grado “va rasa al suolo”. Linea che è stata respinta dai giudici Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro.

Intanto lo scorso settembre la Procura di Castrovillari (Cosenza) ha chiuso le indagini nei confronti di un altro indagato, Roberto Internò, cugino di Isabella. Secondo gli inquirenti, la vittima sarebbe stata narcotizzata e poi uccisa “asfissiandola meccanicamente mediante uno strumento ‘soft’ e ponendola, già cadavere o in limine vitae, allo scopo che venisse investita da mezzi in transito, sulla strada Ss 106, direzione Taranto, all’altezza del Km 401 circa, del comune di Roseto Capo Spulico”.