meteo

Una vasta struttura depressionaria atlantica porta piogge dal Nord al Centro-Sud, con temperature fino a 6-8 gradi sopra le medie

Correnti umide e miti portano nuvole e piogge nei prossimi giorni ma anche temperature sopra la media: un calo termico è previsto nel weekend. La situazione sinottica attuale è dominata da una vasta e profonda struttura depressionaria che dall’Atlantico si estende verso l’Europa: la giornata odierna vedrà un peggioramento del tempo sulle regioni del nord con piogge e acquazzoni diffusi dal pomeriggio, fenomeni localmente intensi e più abbondanti tra Liguria e alta Toscana. Le precipitazioni entro la serata raggiungeranno le regioni del centro Italia, e poi, nella notte, parte del sud, specie sui settori tirrenici. Nel corso dei prossimi giorni una massa d’aria piuttosto mite si muoverà sul Mediterraneo portando le temperature a salire anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie del periodo, ma un altro transito perturbato è atteso sulla Penisola tra giovedì e venerdì, seguito da aria più fresca con valori che si riporteranno generalmente in linea con le medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un inizio di weekend con locale instabilità mentre tra domenica e lunedì un’altra perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino cieli coperti su tutti i settori ma senza precipitazioni associate. Al pomeriggio peggiora con piogge sparse su tutti i settori. In serata e in nottata attesi residui piovaschi su Romagna e settori alpini, con neve dai 1.600 metri circa.

AL CENTRO Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio atteso un graduale aumento della nuvolosità. In serata e in nottata nuovo peggioramento in arrivo con precipitazioni sparse su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito con qualche spazio di sereno sulla Sicilia. In serata atteso un progressivo aumento della nuvolosità con precipitazioni nel corso delle ore notturne su Campania, Molise e Basilicata.

Temperature minime in calo al sud, stabili o in lieve rialzo al centro-nord, massime stazionarie o in aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino locali fenomeni sulle Alpi con neve dai 1700-1800 metri, asciutto altrove ma con molti nubi in pianura Padana. Al pomeriggio locali schiarite tra Liguria e Piemonte, poche variazioni altrove. In serata ancora tempo asciutto con molte nubi. Peggiora nella notte al nord-ovest con acquazzoni e temporali e neve sulle Alpi oltre i 1.600-1.900 metri.

AL CENTRO Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con disturbi nuvolosi sul versante tirrenico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con locali piogge nelle zone interne. In serata attese poche variazioni. Peggiora nella notte con piogge e temporali in arrivo sul versante tirrenico, anche intense sulle coste toscane.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino addensamenti nuvolosi con possibili pioviggini lungo i settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni delle condizioni meteo. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento con anche delle piogge nelle ore notturne sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo in tutta Italia.