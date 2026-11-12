Circoli Pd sfrattati, crisi di nervi a sinistra

Regione Lazio

Scoppia la rabbia dell'opposizione sulla mozione di Fratelli d'Italia che chiede trasparenza

Bagarre alla Pisana sulla mozione della consigliera Laura Corrotti (FdI) in merito alla morosità dei partiti che hanno in locazione immobili dell’Ater. L’approvazione è arrivata dopo oltre un’ora di confronto serrato tra la maggioranza e il centrosinistra, il quale da un lato ha banalizzato la questione, giudicando la mozione «da consiglio municipale» (eppure l’Ater è un ente regionale e non si capisce perché la Regione non dovrebbe occuparsene), e dall’altro l’ha trascinata sul piano dei rapporti tra i gruppi politici.

Il consigliere Massimiliano Valeriani del Pd, ad esempio, ha accusato Fratelli d’Italia di non aver rispettato impegni presi avendo portato la discussione direttamente in Aula e non nella commissione competente (la quale, aggiunge Valeriani sentito da Il Tempo, non è stata mai convocata sul tema). Non sono mancati curiosi interventi - stavolta di Mario Ciarla, capogruppo del Pd - per annunciare reazioni tramite manifesti in cui denunciare presunte malefatte dell’amministrazione Rocca sulla sanità. Di sicuro una provocazione, ma tant’è. La mozione comunque è stata approvata e prende spunto dalla notizia - rivelata da Il Tempo lo scorso 3 novembre - degli sfratti per morosità notificati dall’Ater dieci giorni fa alla Federazione romana del Pd, che è intestataria dei contratti, per 14 circoli. L’Ater contesta al partito di non aver versato circa 70 mila euro di rate dell’ultimo piano di rientro dalla morosità, firmato nel 2024, che in tutto vale oltre 260 mila euro. In meno di dieci anni il Pd ha firmato tre piani con l’Ater e questi 70 mila euro equivalgono a oltre un anno di mancati pagamenti.

Un’inadempienza che il tesoriere romano, Nicola Passanisi, ha giustificato spiegando di non aver ricevuto alcuni bollettini e precisando che il Pd è pronto a pagare il dovuto. Il 19 novembre è prevista una Camera di conciliazione e proprio in quell’occasione (come sempre Passanisi ha spiegato a Il Tempo) dovrebbe essere presentata all’Ater una proposta di rateizzazione di questi 70 mila euro. La notizia degli sfratti però avrebbe stupito in primis proprio i circoli, che sarebbero convinti di avere pagato quanto dovevano. Un fronte che potrebbe spingere il Pd romano a fare ulteriormente chiarezza, ma al proprio interno.

Intanto in Regione la mozione (che segue un’interrogazione parlamentare presentata dai deputati Marco Perissa e Francesco Filini) potrebbe dare il via a un’operazione trasparenza su tutti i partiti e le associazioni che usano come sede un immobile dell’Ater. La giunta regionale infatti dovrà richiedere all’azienda di trasmettere entro 60 giorni alla commissione Patrimonio (presieduta da Corrotti) una «ricognizione completa» dei locali «con lo stato dei pagamenti di ciascuno» e di «garantire la pubblicazione periodica, almeno semestrale, dell’elenco degli immobili extraresidenziali e delle relative morosità». All’Ater si chiede poi di recuperare i crediti dei morosi «senza alcuna eccezione o corsia preferenziale», e di «prevedere che nuovi piani di rientro non siano concessi a soggetti che ne abbiano già disattesi in precedenza, salvo adeguate garanzie».