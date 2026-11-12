Palazzo dell'orrore, ruspe in azione

Tor Cervara

Via alla demolizione dello scheletro di cemento teatro di spaccio e violenze

Dopo anni di degrado, occupazioni abusive, spaccio e violenze, comincia finalmente a cadere il palazzo dell’orrore di via Cesare Tallone, a Tor Cervara. Un enorme scheletro di cemento lungo 160 metri e largo 86, alto quattro piani fuori terra e due livelli interrati, diventato per troppo tempo simbolo di degrado e abbandono di un intero quadrante.

Una storia fatta di infiniti interventi di sgombero, richieste di aiuto rimaste a lungo senza risposte, con associazioni e comitati di quartiere scesi in strada più volte per chiedere di liberare e demolire la struttura. E ancora, lo stupro di una donna colombiana adescata e rapita il 19 maggio, rimasta segregata e violentata per 72 ore nello stabile, i ripetuti interventi di don Antonio Coluccia e i blitz delle forze dell’ordine per contrastare il continuo spaccio di sostanze stupefacenti in un’area di 21mila e 260 metri quadrati, alta 12,80 metri. Una situazione denunciata più volte da Il Tempo, primo quotidiano a raccontare il fenomeno e dare voce alla rabbia di tutto un quartiere. Adesso, dopo mesi di emergenza e promesse, arriva finalmente il momento delle ruspe con l’inizio della demolizione di tutta la palazzina, avviata ieri mattina alla presenza del sindaco, Roberto Gualtieri, del prefetto, Lamberto Giannini, dell’assessore capitolino all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, e del presidente del V Municipio, Mauro Caliste.

Una bonifica che durerà sette mesi per la completa demolizione dell’edificio, con una riqualificazione che non si fermerà alla sola messa in sicurezza dell’area. Il progetto, infatti, prevede un insediamento tecnologico dove sarà realizzata una palazzina per uffici di circa 700 metri quadrati, una guardiania, edifici tecnici necessari al funzionamento dell’infrastruttura e un parcheggio multipiano, con la conclusione dei lavori prevista nell’arco di circa 3 anni. Ma non solo, previsti oltre 10mila metri quadrati di verde permeabile, 170 nuovi alberi, tra pioppi cipressini e aceri campestri, e una riduzione di circa il 25% delle superfici impermeabili. Quattro vasche raccoglieranno le acque piovane, destinate a essere recuperate per l’irrigazione, nuovi arbusti, pavimentazioni drenanti e interventi di sistemazione lungo il fosso di Tor Sapienza. «Manteniamo un impegno preso con i cittadini e restituiamo alla città un’area per troppo tempo segnata dal degrado», ha dichiarato Gualtieri. Per il prefetto Giannini, la demolizione completa un percorso iniziato con la liberazione dello stabile, avvenuta nel settembre scorso con un’operazione della Prefettura. L’investimento, realizzato dalla società Roma Immobiliare Logistic, prevede anche il versamento di oltre 495mila euro a Roma Capitale tra oneri e contributi.