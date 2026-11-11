hotel di lusso

Roma, antagonisti a Botteghe Oscure: occupato il palazzo degli Angelucci

di Redazione web
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La storica sede del Partito Comunista Italiano, in via delle Botteghe Oscure a Roma, attualmente proprietà della famiglia Angelucci e diventata un hotel di lusso, è stata oggetto di un’occupazione durata 15 minuti da parte di associazioni e movimenti dell’abitare. “In occasione della Giornata internazionale di mobilitazione per il diritto alla casa, insieme alle associazioni e ai movimenti del SocialForum per l’Abitare siamo entrati nell’ex sede del Pci di via delle Botteghe Oscure, oggi trasformata in un hotel di lusso - si legge sui profili Instagram del Social Forum Abitare e del presidente di Nonna Roma, Alberto Campailla - Dove un tempo si organizzavano le lotte di milioni di lavoratori, oggi si affittano camere a centinaia di euro a notte”.

Si dà il caso, però, che oggi l’hotel è una proprietà privata, che in Italia è costituzionalmente tutelata, e che gli attuali proprietari, la famiglia Angelucci, ne hanno potuto disporre liberamente. Vent’anni fa furono gli stessi eredi politici del PCI a dismettere la struttura, immettendola sul mercato e trasformandola, di fatto, in una proprietà privata. Quelli che oggi alzano il pugno chiuso contro l’apertura dell’hotel appaiono fuori tempo massimo per la protesta.

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