Regione Lazio, giù le tasse. La giunta Rocca taglia l’Irpef

Manovra

Dal 2027 addio all’1,6% per redditi fino a 35 mila euro. Diminuisce anche l’Irap sulle start up dei giovani

Dal 2027 via la maggiorazione Irpef dell’1,6% per i cittadini che hanno redditi fino a 35 mila euro. La novità, annunciata ieri dal governatore Francesco Rocca e dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, è prevista dalla Legge di Bilancio 2027-2029 e dalla Legge di Stabilità 2027, che ora inizieranno l’iter nelle commissioni per arrivare all’approvazione definitiva alla Pisana. Il taglio «cuba» 270 milioni e il risparmio per ogni famiglia ha spiegato l’assessore - sarà in media di 350 euro all’anno, con punte di 500 per i redditi sopra i 30 mila. Si espande in sostanza la platea dei contribuenti a cui la maggiorazione non si applica (i redditi fino a 15 mila euro, infatti, sono già esenti) arrivando a interessare oltre il 76% della popolazione del Lazio, secondo i dati della Cgil, che per la Capitale stima il 70,3% e percentuali ben oltre l’80 nelle province. Per tutti costoro, l’aliquota totale invece del 3,33% si fermerà all’1,73.

La cesoiata sull’Irpef «era ciò a cui tenevamo di più e su cui ci eravamo impegnati con le organizzazioni sindacali, che hanno dato un grande contributo - ha detto Righini, specificando che il taglio è stato possibile grazie all’avanzo di oltre 321 milioni emerso dal Rendiconto 2025 - Siamo l’unica Regione a non aver contratto nuovo debito, questo ci permette di attuare politiche espansive». C’è da aspettare almeno fino al 2028, invece, per dire addio anche allo 0,5% legato al piano di rientro dal disavanzo sanitario. Secondo governatore e assessore, comunque, le condizioni per l’uscita definitiva dal piano ci sono, ma serve l’intervento del Governo e Rocca si è detto «fiducioso» che il via libera arriverà nel 2027.

«Quello che abbiamo fatto sui conti è stato un lavoro faticoso e non scontato, partendo da quelle premesse», ha sottolineato il presidente, riferendosi ai «23 miliardi di debito che abbiamo trovato al nostro insediamento». E ora che la manovra arriverà in Aula «sono proprio curioso di sapere quali saranno le obiezioni dell’opposizione». Intanto anche la Cisl plaude al taglio sull’Irpef e tramite la segretaria generale di Roma Capitale e Rieti, Rosita Pelecca, sollecita il Comune «a fare la sua parte e dare un segnale analogo». Presidente e assessore hanno annunciato anche la cancellazione della maggiorazione Irap per le imprese create nel 2027 da giovani under 35 anni, con un valore della produzione fino a 500 mila euro. Viene poi introdotto un Fondo di garanzia per la riqualificazione energetica degli immobili residenziali, destinato a facilitare l’accesso al credito: la Regione, infatti, potrà coprire fino all’80% dei finanziamenti concessi e fino al 90% per le famiglie più fragili. E sempre in tema di fragilità, in particolare sulle disabilità gravi, la Regione introduce un credito d’imposta del 70% per le erogazioni liberali (compiute da società, fondazioni e altri soggetti ammessi) destinate a sostenere progetti per il «Dopo di noi». Entro il 31 dicembre, inoltre, la Regione garantisce l’erogazione delle risorse promesse per contrastare il caro carburante agricolo, per cui sono stati stanziati 10 milioni. Una misura con cui si punta a portare il costo del gasolio sotto l’euro. Sul fronte degli investimenti, 87 milioni saranno destinati ai Comuni, esclusi i cinque capoluoghi di provincia, mentre 10 milioni andranno al trasporto pubblico di Roma.

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