Le ragioni di una scelta urgente. Rischi fatali per l'Italia

l'editoriale

Siamo in pericolo, questo l’abbiamo già capito. Ma la notizia è che forse siamo in pericolo maggiore di quanto immaginiamo.

Gli attacchi hacker in corso sono un test, una prova, un «sondaggio» rispetto a qualcosa di molto più pesante che qualcuno ha in mente.

Il detonatore (per meglio dire: il pretesto) potrebbe essere rappresentato dalle elezioni presidenziali in Francia della prossima primavera, con la probabile vittoria di Marine Le Pen. Gli ambienti dell’islamismo fondamentalista a quel punto potrebbero incendiare la Francia letteralmente, non solo metaforicamente.

Subito dopo, l’obiettivo sarebbe l’Italia. Non solo attacchi hacker, non solo rischi per elettricità, Internet e trasporti, ma un uso di sms e mail a livello di massa per scatenare il panico con false notizie e allarmi ben pianificati. Una scientifica semina di paura.

Scenari distopici? Auguriamocelo, ma Il Tempo lancia un allarme in larghissimo anticipo e in epoca non sospetta. Vogliamo scongiurare quello scenario, impedirlo, fare il possibile per cancellarlo dal novero dei rischi.

In questa chiave, una misura non più rinviabile ci sembra la messa al bando della Fratellanza Musulmana.

I Fratelli Musulmani promuovono un’ideologia che punta all’applicazione integrale della sharia e alla costruzione di un ordine politico islamico, incompatibile con i principi dello Stato italiano. Puntano a catturare le istituzioni, non solo a entrarvi.

Il loro storico motto esalta Allah come obiettivo, il Corano come costituzione e il jihad come via. Hanno legami documentati con il terrorismo: Hamas stessa è un’emanazione diretta del movimento.

Nel gennaio 2026 gli Stati Uniti hanno designato i rami egiziano e giordano come organizzazioni terroristiche e il ramo libanese come Foreign Terrorist Organization. L’Egitto ha reso permanente la designazione terroristica del movimento. Anche altri Paesi a maggioranza islamica — Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Giordania — li hanno banditi perché rappresentano una minaccia concreta alla stabilità nazionale.

In Italia la rete è collegata principalmente all’UCOII, che gestisce una parte significativa delle moschee e adotta una strategia di infiltrazione graduale e islamizzazione dal basso attraverso centri culturali e predicazione. Un eventuale bando proteggerebbe la sicurezza pubblica senza colpire i musulmani che rifiutano l’islamismo politico e le sue reti organizzate. Anzi, li incoraggerebbe finalmente a realizzare un’intesa con lo Stato sul modello delle altre religioni.

Procediamo, non c’è più tempo da perdere.