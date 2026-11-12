Profezia? No, ma Il Tempo (purtroppo) è avanti. E il peggio deve venire

l'editoriale

Non abbiamo alcun motivo di rallegrarcene, ma ieri mattina Il Tempo ha tristemente azzeccato la previsione. Scrivevamo qui: «Subito dopo, l’obiettivo sarebbe l’Italia. Non solo attacchi hacker, non solo rischi per elettricità, Internet e trasporti, ma un uso di sms e mail a livello di massa per scatenare il panico con false notizie e allarmi ben pianificati. Una scientifica semina di paura». E infatti ieri, come sapete, sono state messe nel mirino le scuole.

No, non siamo profeti né indovini: stiamo solo unendo i puntini e collegando gli elementi di uno stesso disegno: l’interazione tra potenze autoritarie (e i loro sgherri telematici, non solo filorussi), il ruolo dell’Iran, la Fratellanza musulmana, la guerra ibrida e la guerra cognitiva.

E sempre più siamo destinati a subìre un mix di vero e falso, di reale e finto. Obiettivo: la creazione della paura. Non c’è una sola mano, ci sono più mani. Interessi anche divergenti, ma convergenti nell’individuazione del nemico, che siamo noi, le società libere.

Prendi Teheran, che minaccia tutti: lo fa con noi (è probabile) con gli hacker e forse anche con i missili a lungo raggio, e con gli Usa stessi, al punto da costringere il ministro del Tesoro americano a riparare in una base militare, spostandosi da casa sua. Non si scherza più.

E poi c’è la minaccia (sempre di marca islamista) dei Fratelli Musulmani. Ieri Il Tempo ha avviato una campagna per la messa al bando di questa organizzazione terroristica. Non è una nostra fissazione. È il riconoscimento che esistono reti che vogliono letteralmente «catturare» la nostra democrazia. Temo che ancora alcuni sottovalutino i rischi a cui siamo esposti. Altri, poi, a sinistra, fanno gli sciacalli: un comportamento stupido e pericoloso, purtroppo.

P.s. Sono arrivati dati eccezionali per Il Tempo nei primi nove mesi dell’anno, da gennaio a settembre 2026. Quanto alle copie digitali, Il Tempo registra un +156% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, primo quotidiano in assoluto per incremento. Quanto alla somma di digitale e copie cartacee, Il Tempo registra un +8,11% sempre rispetto al 2025, un risultato notevole. Ve ne siamo tanto grati, amici lettori. Sosteniamoci reciprocamente e camminiamo insieme.