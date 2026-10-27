Yousser Siher, “pronta la candidatura”? Il sospetto sul nuovo paladino della sinistra

La forzista Licia Ronzulli lancia il sasso: “A pensar male si fa peccato ma...”

Dopo Ilaria Salis e Aboubakar Soumahoro ci troveremo nelle liste elettorali Youssef Siher? A lanciare il sasso nello stagno della sinistra è senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. “Tutti che si sbracciano per dare la solidarietà a Youssef Siher. Ma solidarietà per cosa? Per aver organizzato una manifestazione che serviva a devastare una città? Per aver incitato all’odio e alla violenza?”, dichiara l’esponente azzurra.

Come diceva Giulio Andreotti, è la citazione di Ronzulli che parafrasa il Divo, “a pensar male si fa peccato, ma magari la sinistra radicale ha trovato il suo nuovo paladino da candidare nelle liste delle prossime elezioni”. Ipotesi non peregrina, visto chi è stato portato in Parlamento e a Bruxelles negli ultimi anni...