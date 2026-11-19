duello tv

Non sono mancati momenti concitati tra Antonio Tajani e Bianca Berlinguer, nel corso di È sempre Cartabianca in onda mercoledì 18 novembre su Rete4.

Sul Medio oriente la conduttrice chiede conto al ministro degli Esteri del fatto che l’Italia, a suo dire, non ha preso posizioni contro Israele per le operazioni a Gaza e il ruolo dei coloni in Cisgiordania. “Non bisogna fare propaganda. Le eventuali sanzioni a Ben Gvir si decidono a livello europeo, non siamo padroni. Siamo favorevoli alle sanzioni ai coloni e le abbiamo già inflitte. Abbiamo poi dato molti aiuti alla popolazione palestinese, che infatti ringrazia l’Italia”, afferma il vicepremier un un serrato confronto con la giornalista.

Anche le celebrazioni di Pino Rauti alla Camera offrono l’occasione per un duello tv tra Tajani e Berlinguer. Sulla mostra, dice il ministro degli Esteri, “non entro nel merito, perché non condivido l’opera di Rauti”. Però “è stato un parlamentare, per un liberale come me dentro le istituzioni si può fare una commemorazione, purché non si offenda nessuno”, dice il leader di Forza Italia. All’obiezione della conduttrice sui simboli del fascismo presenti alla mostra celebrativa del fondatore di Ordine Nuovo, Tajani replica: “E allora i comunisti, dovreste prendere le distanze da tutti i crimini, da Pol Pot...”. Berlinguer, a quel punto, afferma di essere lontana da quel tipo di personaggi.