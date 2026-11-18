patrimoniale

Il leader della Cgil rilancia patrimoniale e tassa sui grandi patrimoni

“È giusto che di fronte alla crisi diano tutti diano un contributo. È un fatto di giustizia. Tra l’altro così ci stiamo avvicinando al principio della nostra costituzione che dice che la tassazione deve essere progressiva e deve essere su tutta la capacità contributiva”. Lo dice il segretario della Cgil Maurizio Landini ospite a Cartabianca su Rete 4. Dopo aver sottolineato che dipendenti e pensionati sono quelli che pagano le tasse, “penso di avere il diritto di chiedere che tutti debbano pagare i tassi in proporzione a quello che hanno”, ha aggiunto. “Tassazione della ricchezza e ridistribuzione sono un punto fondamentale se vogliamo cambiare e parlare di giustizia sociale”, ha concluso.

Insomma, il sindacalista rilancia la patrimoniale con una sferzata in particolare sui grandi patrimoni.

Bianca Berlinguer gli aveva fatto notare che la sinistra è assolutamente divisa, “perché Fratoianni e Bonelli parlano di un contributo di oltre 5 milioni di patrimonio, Elly Schlei parla addirittura di 100 milioni. I Cinque Stelle non la vorrebbero perché dicono che in qualche modo allontana gli elettori e spaventa tutto..”.

Mauro Corona, lo scrittore ospite fisso del programma, è d’accordo con la proposta di Landini ma vede un rischio concreto: “Il problema è come la prenderanno questi ricchi che si vedranno tassati... Mi diceva un mio amico che se ne intende, che questi ricchi, se li percuoti con una tassa o con un balzello, possono in un minuto portare i loro capitali in un’altra banca” all’estero, “nei paradisi fiscali”.