tormenti democratici

Il testo approvato definitivamente alla Camera con il no del partito di Elly Schlein. Il deputato: “Limite invalicabile”

In lacrime annuncia l’addio al Pd. Per Emanuele Fiano il no dei dem al ddl Antisemitismo, approvato definitivamente dalla Camera, rappresenta “un limite invalicabile”. L’ex deputato del Pd ha spiegato la sua decisione “sofferta e difficile, anche se meditata” in una telefonata nella serata di ieri alla segretaria del Pd, Elly Schlein. E, visibilmente commosso, in diretta a Telelombardia, racconta: “È stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd. Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa. È stata una conversazione fra persone che si conoscono da tanto tempo. Però questo non cambia il mio pensiero e la mia decisione di lasciare il Partito democratico”.

Il no del Pd al ddl

Fiano, che ha avuto occasione di ricordare più volte di aver appreso dell’intenzione dei dem di votare contro il ddl Antisemitismo proprio mentre si trovava in visita al campo di sterminio di Birkenau, assicura che resterà nel centrosinistra (“Assolutamente sì”, dice) ma non nasconde la propria sofferenza: “Lasciare una comunità nella quale ho militato per più di trent’anni mi riempie il cuore di dolore”. Secondo il presidente di Sinistra per Israele, ancora, “la segretaria Schlein avrebbe dovuto portare il Pd a votare a favore del provvedimento. La senatrice a vita Liliana Segre ha affermato che il testo non recava reali criticità” ed “era doveroso votare a favore, perché la battaglia contro l’antisemitismo fa parte della storia della sinistra e della liberazione dal nazifascismo”.

Imbarazzo tra i dem

I riformisti del Pd accolgono con dispiacere la scelta di Fiano di dire addio al partito del Nazareno. “Un addio che è una grave perdita per il Partito democratico, per la sua capacità di unire le diversità. Emanuele non ha mai fatto mancare la sua voce di condanna ferma al governo Nethanyahu né il suo sostegno allo Stato Palestinese, ma non ha mai confuso queste battaglie con la lotta radicale alle discriminazioni verso i cittadini italiani di origine ebraica. Non è un eretico di cui qualcuno possa festeggiare l’uscita. È piuttosto un democratico autentico che merita rispetto ed onore”, è il commento del senatore Pd, Graziano Delrio.

Gli fa eco sui social il senatore dem, Filippo Sensi: “Abbraccio Emanuele Fiano che lascia più povero il Pd. Un grande dolore, personale e politico. Non sono mai le risposte, sono le domande che qualificano una comunità, un partito. Oggi sono più solo”. E l’europarlamentare Giorgio Gori sottolinea: “L’uscita dal Pd di Emanuele Fiano mi dispiace moltissimo, anche per la circostanza in cui matura. So quanto gli costa e gli sono vicino. Il suo impegno a costruire ponti, nella prospettiva di due popoli e due Stati, unica via di pace duratura, resta per me e per tanti un riferimento”.

Fassino chiama in causa i vertici del Pd

Per Piero Fassino l’uscita di Lele Fiano, “un uomo limpido e coraggioso, rappresenta una grave perdita per il Pd. Spero che il gruppo dirigente del partito ne abbia consapevolezza. Tanto più in un momento segnato da una crescita impressionante delle manifestazioni di antisemitismo e di odio antiebraico”. E Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, commenta: “Capisco Fiano e gli esprimo vicinanza umana e politica, perché non votare un disegno di legge sull’antisemitismo nel 2026 significa essere miopi”.