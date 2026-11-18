scontro a sinistra

Se la proposta della patrimoniale non dovesse trovare d’accordo di tutto il campo largo, Alleanza Verdi sinistra considera di rompere l’alleanza? “Noi un altro regalo a Giorgia Meloni e alla destra, come quello del 2022, non lo faremo mai più”, risponde Nicola Fratoianni a 4 di sera, su Rete 4. “È inutile che ci sperino da quelle parti. La coalizione ci sarà, sarà unita e vincerà le prossime elezioni. Ma questa proposta ci sarà nel programma”, conclude il co-leader di Avs insieme ad Angelo Bonelli.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha detto che la destra vuole abbassare le tasse, la sinistra le vuole aumentare. “La visione di Giorgia Meloni è quella di un Paese in cui gli stipendi sono fermi al palo e il costo della vita continua a crescere e in cui ogni anno c’è il record di ragazzi che scappano dal nostro Paese - replica Fratoianni -. La nostra visione del mondo è quella di un mondo in cui tutti possano contribuire secondo le loro possibilità”.

Insomma, Avs sulla patrimoniale alza il muro. Se non un aut aut da parte di Avs a Pd e M5s, come sembrava all’inizio, qualcosa di molto simile. Elly Schlein e Giuseppe Conte sono avvertiti.