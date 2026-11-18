La mattina santoni e la sera “dragoni”. È questa la sintesi della linea politica del Partito Democratico, oramai un paladino a corrente alternata dei diritti umani. L’ultimo caso eclatante riguarda la foto pubblicata su Instagram dall’ambasciata cinese in Italia, che ritrae il responsabile esteri dem Giuseppe Provenzano accanto alla rappresentante diplomatica Hou Yue. Nella didascalia si legge che “le due parti hanno avuto uno scambio di vedute sul rafforzamento dei rapporti tra i due partiti e sulla promozione dello sviluppo delle relazioni sino-italiane e sino-europee”.

Un incontro singolare per Provenzano, sempre pronto in televisione a puntare il dito contro l’Occidente - specie Israele e Usa - e presunti violazioni delle libertà fondamentali anche davanti a evidenti realtà che lo smentiscono. Nessuna critica, invece, al regime comunista di Pechino, che tra l’altro rivendica e minaccia costantemente la democratica isola di Taiwan. Al Nazareno lo sguardo resta fisso sul Medio Oriente, mentre il resto passa in sordina.

L’unica a rompere il silenzio è stata l’ex dem Pina Picierno, attuale vicepresidente del Parlamento europeo: “Il Partito Democratico incontra l’ambasciatrice cinese per rafforzare i rapporti tra i due partiti e ascoltare le indicazioni del Partito comunista cinese. Una scelta politica che merita una riflessione. La Cina è il Paese che sostiene economicamente e tecnologicamente la macchina bellica di Putin, reprime gli uiguri, perseguita il dissenso e minaccia costantemente Taiwan, mettendo a rischio la stabilità dell’intero Indo-Pacifico. Non si può parlare di democrazia in Europa e cercare contemporaneamente una sponda politica nel partito unico di Xi Jinping senza avvertire il bisogno di spiegare questa contraddizione”.

Per Picierno, oggi alla guida del nuovo gruppo di Spazio Pubblico, si è toccato un “notevole livello di indegnità”, arrivando a “trascinare un partito che si chiama ancora democratico alla corte del partito unico di un regime comunista. Da queste parti si rimane fieramente al fianco dei dissidenti, delle democrazie liberali, chi lotta per la libertà e contro ogni regime”.

In realtà tutto questo non stupisce. Il Partito Democratico ha ormai stravolto da tempo il proprio posizionamento, scivolando verso le frange radicali con un occhio sempre più puntato agli esempi sbagliati. Una continua rincorsa per la scalata nel Campo largo, dove vince chi tira più la corsa contro l’Occidente.