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L’ultima rilevazione di Termometro politico: cresce il divario tra Fratelli d’Italia e dem

Fratelli d’Italia stabile, Partito democratico ancora in calo e Movimento 5 Stelle in crescita. È il quadro che emerge dall’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto realizzato da Termometro Politico e pubblicato il 20 novembre 2026.

Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma primo con il 27,9%, mantenendo invariato il consenso rispetto alla precedente rilevazione. Prosegue invece la flessione del Pd di Elly Schlein, che perde un decimo e scende al 20,5%. Il divario tra i due principali partiti sale così a 7,4 punti percentuali. In controtendenza il Movimento 5 Stelle, che guadagna due decimi e raggiunge il 12,8%.

Alle spalle dei primi tre partiti si registra un aumento di Forza Italia. Gli azzurri guadagnano un decimo e salgono al 7,3%, mentre Futuro Nazionale perde due decimi e scende al 6,7%. La distanza tra le due forze politiche passa così da tre a sei decimi, confermando il momento negativo del partito di Roberto Vannacci.

Cresce anche Alleanza Verdi e Sinistra, che guadagna due decimi e raggiunge il 6,4%. In calo la Lega, che lascia sul terreno due decimi e scende al 5,5%.

Azione perde un decimo e si attesta al 2,9%, tornando sotto la soglia del 3%. Italia Viva guadagna un decimo e sale al 2,5%, mentre Più Europa scende all’1,4% e Noi Moderati perde un decimo, fermandosi all’1%.

Infine, cresce la quota degli altri partiti, che guadagna due decimi e raggiunge il 5,1%, il dato più alto delle ultime cinque rilevazioni.