Sondaggio

Il 38,5% degli intervistati approva l’operato del premier Meloni

Fratelli d’Italia si conferma primo partito e allarga la forbice con il Partito Democratico: è questa la fotografia del sondaggio di Termometro Politico sulle preferenze degli italiani in ottica elezioni. Il partito di Giorgia Meloni consolida la sua posizione con il 27,9% e aumenta la distanza con il Pd di Elly Schlein. 7,4 punti di distanza e livello più alto nelle ultime sei rilevazioni. Se Schlein piange, Giuseppe Conte sorride: il Movimento 5 Stelle guadagna due decimi e risale al 12,8%.

Nel resto delle compagini politiche ci sono movimenti che sorridono al centrodestra: Forza Italia e Antonio Tajani registrano un incremento di un decimo portandosi al 7,3% e consolidano il quarto posto. Roberto Vannacci invece continua la sua discesa e si assesta al 6,7%. La Lega invece cede qualche decimo e si ferma al 5,5%. Alleanza Verdi e Sinistra invece cresce e sale al 6,4%, a spese delle forze centriste come Azione che cala di un decimo al 2,9%, seguita da Italia Viva in lieve aumento al 2,5%, da Più Europa all’1,4% e da Noi Moderati all’1,0% mentre la voce Altri partiti raggiunge il 5,1% (+0,2%).

Secondo le rilevazioni di Termometro Politico, un altro sorriso per Meloni arriva dalla fiducia che gli elettori hanno nell’esecutivo. Oltre il 38,5% dei cittadini approva l’operato del Premier. Chi dichiara di avere “molta” fiducia è oltre 25,3%, chi afferma di averne “abbastanza” invece è il 13,2%.