Commissione Covid

Quattro imprenditori hanno raccontato delle offerte di intermediazioni proposte da Di Donna, socio dello studio Alpa, lo stesso del leader M5S

Giuseppe Conte lunedì, al netto di cambi di programmi dell’ultimo minuto, dovrebbe essere audito in Commissione Covid. Nella scorsa audizione, datata 6 agosto, molte delle «questioni irrisolte» sono rimaste tali. Ieri abbiamo ricordato la lettera che l’ex commissario straordinario Domenico Arcuri scrisse alla Procura di Roma, il 24 novembre 2020, una volta saputo dell’indagine in corso (in cui lui non figurava) sulla maxi fornitura di mascherine.

Oggi ripercorriamo un’altra delle vicende rimaste sospese: il ruolo di Luca Di Donna ex collega di Conte nello studio Alpa di Piazza Cairoli a Roma. Durante le audizioni in Commissione ben quattro imprenditori hanno raccontato più o meno la stessa storia.

Giovanni Buini, imprenditore umbro, durante l’audizione nel gennaio 2028, ha raccontato di essere stato avvicinato, nella primavera del 2020, da Di Donna e dall’avvocato Gianluca Esposito per una possibile mediazione su una fornitura da 160 milioni di mascherine con un contratto da 60 milioni di euro. Buini con la sua Ares Safety Srl aveva già venduto un milione di mascherine alla struttura commissariale. Il 7 maggio 2020 però, dopo due riunioni di cui una nello studio Alpa, sente puzza di bruciato e straccia ogni accordo.

L’8 aprile 2026 ad essere audito in Commissione è Dario Bianchi, titolare della Jc Electronics Italia. Anche l’imprenditore racconta che Di Donna si sarebbe offerto di risolvere i problemi della società con la struttura commissariale di Arcuri, chiedendo in cambio un 10% del fatturato delle forniture.

Sia Bianchi che Buini raccontano che, una volta rifiutata la consulenza, sono arrivati controlli e sequestri nelle proprie aziende.

Il terzo imprenditore è Francesco Alcaro, titolare della Jarvis. Sentito dai commissari riferisce di aver ricevuto una proposta di intermediazione da Di Donna ed Esposito per ottenere finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di un polo tecnologico per la salute in Calabria. La percentuale richiesta sarebbe stata del 5% su un progetto da 3 milioni di euro.

Quindi tre imprenditori sono entrati in contatto con Di Donna. Buini e Bianchi per vicende direttamente legate alle forniture di mascherine, Alcaro per un progetto sanitario. Ma c’è un quarto soggetto che costituisce un’ulteriore testimonianza sui rapporti economici con lo studio Alpa. Si tratta di Marco Spadaccioli, general manager di Adaltis, che durante l’audizione in Commissione l’8 giugno 2026 ha riferito di aver pagato 454 mila euro allo studio legale Alpa, in cui operava Di Donna, per attività di consulenza e assistenza documentale. Adaltis aveva ottenuto commesse pubbliche per forniture legate all’emergenza Covid. Spadaccioli ai commissari ha spiegato che « il compenso sarebbe stato giustificato soltanto dal controllo della documentazione prima del caricamento delle pratiche e dalla predisposizione di una lettera per sollecitare il pagamento delle forniture».

Conte si è sempre difeso dicendo di non sapere nulla di ciò che facesse Di Donna, con cui sostiene di non aver più rapporti dopo il suo insediamento a Palazzo Chigi. Delle due l’una: o Di Donna millantava, ma allora non si capisce perché Conte ex post non si sia tutelato chiedendo conto all’ex socio della sua attività di intermediazione, o era effettivamente in grado di intercedere con la struttura commissariale e allora saremmo davanti a un’altra storia; se possibile ancor più brutta.