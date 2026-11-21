le reazioni

L’ex capo della Polizia indagato per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, è stato trovato senza vita nella sua casa in Maremma, dove secondo le prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita

Poche righe, scelte con cura. Poco prima di mezzogiorno Palazzo Chigi affida il cordoglio della premier Giorgia Meloni a una nota che non nomina l’inchiesta: “Sono profondamente scioccata dalla tragica scomparsa di Gianni De Gennaro”. Parole misurate, che nel giro di poche ore lasciano spazio a ben altri toni. Per Matteo Salvini l’ex capo della Polizia è stato “vittima di un massacro mediatico-giudiziario”. Per Pier Ferdinando Casini “oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi”. Per Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, la Procura di Caltanissetta sarebbe addirittura “responsabile di istigazione al suicidio”. La morte di Gianni De Gennaro, 78 anni, trovato senza vita nella sua casa di campagna in Maremma, dove secondo le prime ricostruzioni si sarebbe tolto la vita, scuote le istituzioni e riaccende lo scontro tra politica e magistratura. L’ex capo della Polizia era indagato per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, e tra dieci giorni il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di arresto avanzata dai pm. Il testo integrale della presidente del Consiglio continua così: “Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari in questo momento di dolore”. Il fratello è il generale Andrea De Gennaro, al vertice delle Fiamme Gialle. Ancora prima era arrivato il messaggio del sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica: “Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Dal Viminale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato: “La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi”. Il ministro ha espresso la vicinanza dell’amministrazione alla moglie Carla, ai figli e al fratello. Parole di dolore anche dalla sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro: “È una cosa che addolora tutti” e cordoglio dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La Polizia di Stato si è stretta attorno al suo ex capo con una nota del prefetto Vittorio Pisani, che a nome delle donne e degli uomini della Polizia ha espresso “grande dolore per la tragica scomparsa del Prefetto”, rivolgendo un pensiero personale ad Andrea De Gennaro, definito “collega e amico”.

È con i due vicepremier che il cordoglio si trasforma in una presa di posizione politica. Antonio Tajani, a margine di un’iniziativa di Forza Italia a Torino, ha detto di essere “rimasto sconvolto” e ha ricordato De Gennaro come “un servitore dello Stato, un grande poliziotto che ha servito le istituzioni per tutta la vita”. Poi l’affondo: “In un Paese libero, democratico e civile, i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori delle aule. Non ci possono essere condanne prima che una persona venga processata. Purtroppo De Gennaro non è l’unica vittima di processi che sono fatti fuori dei tribunali”. Il ministro degli Esteri ha riferito di aver telefonato al generale De Gennaro. Più duro Matteo Salvini, che su X si è detto “sconvolto per la notizia della morte di un leale servitore dello Stato” e ha parlato di un uomo “vittima di un massacro mediatico-giudiziario che una persona e una carriera come la sua non meritavano”. Sulla stessa linea il presidente del Senato Ignazio La Russa: “Se devo esprimere un giudizio su questa vicenda, dico che dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva e vivere più intensamente questo principio costituzionale”. Forza Italia ha alzato i toni. Il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha parlato di un uomo schiacciato “dal macigno insostenibile di un sospetto”. Il capogruppo Enrico Costa è stato lapidario: “La macelleria mediatica ha fatto un’altra vittima”. E Licia Ronzulli: “Basta con questi processi sui giornali, i processi si fanno in tribunale”. Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (FdI) ha chiesto una riflessione su un sistema che espone le persone alla “gogna pubblica” anche a distanza di anni dai fatti. Da Noi Moderati, Maurizio Lupi ha sostenuto che la vicenda “impone una seria e profonda riflessione sulla necessità di garantire i servitori dello Stato”, mentre Mara Carfagna ha detto di non aver “mai avuto dubbi sulla sua integrità”. Gianfranco Rotondi, presidente della Dc e deputato di FdI, ha definito la morte di De Gennaro “la più grande sconfitta dello Stato” contro la mafia: “Nessuno più di De Gennaro l’ha sfidata e combattuta”. Carlo Calenda punta il dito contro lo Stato: “Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace”. Più cauto Matteo Renzi, che ha parlato di “una notizia sconvolgente per tanti di noi che l’abbiamo conosciuto”, aggiungendo che “in questi casi il cordoglio viene prima di qualsiasi valutazione”.

Voce fuori dal coro quella di Antonio Di Pietro: “Rispetto la scelta drammatica di De Gennaro”, ma “non criminalizziamo l’azione della magistratura che deve accertare la verità”. Il paradosso più amaro arriva dalla famiglia del giudice ucciso in via D’Amelio. Salvatore Borsellino, fratello di Paolo e fondatore del movimento delle Agende Rosse, da sempre tra i più severi nel chiedere verità sui depistaggi, si è scagliato contro i pm nisseni. “Secondo me la Procura è responsabile di istigazione al suicidio sulla morte di Gianni De Gennaro. Sempre che si tratti di suicidio”, ha detto all’Adnkronos. “Le accuse che gli sono state rivolte dalla Procura sono fumose e non giustificavano la richiesta di arresto, come peraltro ha detto il gip”. E all’Ansa: “Nei giorni scorsi non mi sono espresso perché a mio avviso si trattava di una storia troppo oscura. Lui si è suicidato perché le accuse a lui rivolte erano sicuramente infondate”. Opposto il registro di Manfredi Borsellino, figlio del magistrato, che si è limitato a una frase: “Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità”. Il timore, cioè, che con De Gennaro diventi ancora più difficile ricostruire ciò che accadde nell’estate del 1992.