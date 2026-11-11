“Si candida?”, e Di Battista spiazza tutti: mina per Conte e Schlein

L’ex M5s a DiMartedì sulla possibilità di scendere in campo con Schierarsi alle elezioni politiche

Alessandro Di Battista non chiude la porta a una candidatura alle prossime elezioni politiche. Anzi, dalle sue parole a DiMartedì, ospite di Giovanni Floris su La7, emerge chiaramente che il progetto di un ritorno in campo era già nei suoi piani e che soltanto il grave problema di salute avuto a Cuba ne ha rallentato i tempi. Una prospettiva che potrebbe complicare ulteriormente i piani del campo largo, già alle prese con le difficoltà di trovare una sintesi tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein e i vari partiti dell’ammucchiata a sinistra

Il passaggio più significativo arriva quando Floris cita il sondaggio commissionato dall’associazione dell’ex M5s, Schierarsi: «Secondo Ipsos oggi sareste al 3,2 per cento, potete arrivare al 13 per cento, che fa, si candida?», domanda il conduttore.

La risposta di Di Battista lascia aperte tutte le possibilità. «Noi negli ultimi anni con Schierarsi abbiamo fatto tutti i passi per arrivare pronti. Poi mi è capitato un imprevisto», spiega, facendo riferimento al grave malore che lo ha colpito a Cuba. Un passaggio che lascia intendere come, senza quell’imprevisto, il percorso verso una candidatura sarebbe potuto essere già arrivato a una fase decisiva.

«Per me i prossimi mesi saranno decisivi. Quello che farò sarà tentare di guarire e rafforzare l’associazione per arrivare al momento delle decisioni con le mani libere e decidere tutto quello che vorremmo senza precluderci nessuna strada», aggiunge l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Parole che non rappresentano un annuncio ufficiale, ma nemmeno una smentita. Al contrario, Di Battista rivendica la volontà di mantenere aperta l’ipotesi di un impegno diretto nella competizione elettorale.

L’eventuale discesa in campo di Di Battista, con un progetto politico autonomo e un bacino di riferimento che potrebbe intercettare una parte dell’elettorato grillino, ma anche di Pd e Avs, può aggiungere un ulteriore elemento di frammentazione a un’alleanza che non ha ancora risolto i propri nodi politici e programmatici. Conte e Schlein devono già fare i conti con il tema della leadership, con le primarie e con le diverse anime della coalizione. L’ex esponente pentastellato potrebbe inserirsi in questo spazio, rendendo ancora più complicata la costruzione di un’alternativa unitaria al centrodestra.

Non a caso, interrogato da Floris su cosa stia sbagliando l’alternativa a Giorgia Meloni, Di Battista non risparmia una stoccata ai suoi potenziali concorrenti o, perché no, possibili alleati. «Io non so ancora se faranno le primarie, come le faranno, cioè io non l’ho capito», osserva, riferendosi proprio al Pd e al Movimento 5 Stelle. «Credo che stiano parlando troppo dei problemi loro e meno dei problemi dei cittadini», aggiunge.