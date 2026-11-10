Botta e risposta

Manuale di storia Laterza, la critica di Valditara: “Non fa onore alla sua casa editrice”

di Redazione web
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Il manuale di storia “Trame del tempo 3″ torna al centro delle polemiche per alcuni passaggi critici nei confronti del governo Meloni.

A prendere la parola è il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che difende il suo diritto di critica. “Caro Editore, a differenza di molti altri Paesi europei, che pure sono democratici e con governi ”progressisti", in Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole. Il nostro sistema ha preferito responsabilizzare editori e docenti. Sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani. Si tenga il suo libro, di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice”.

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