“Fratelli d’Italia fascista e migranti deportati”. Deliri nel libro di storia

Indottrinamento

Il partito di Meloni solleva il caso sulla propaganda in classe. Valditara: «Sono amareggiato, sarebbe opportuno ritirarlo»

Continua a circolare in più scuole superiori “Trame del tempo 3”. Il volume edito da Laterza Scolastica era finito sotto accusa già nel giugno 2025 e del quale lo stesso Il Tempo ne aveva parlato. A dare fuoco alle polveri era stata la tanto contestata pagina 666 del libro di storia, sulla quale l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è descritto con formule che Fratelli d’Italia giudica politiche e non storiche. Un anno e mezzo dopo, intanto, la lista delle città dove viene adottato il libro si fa sempre più lunga. Così dopo Firenze, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Torino, Vicenza per citarne alcune ora il volume arriva tra i banchi delle scuole di Bologna.

Il caso torna alla ribalta grazie a Piero Versura, responsabile del dipartimento istruzione di FdI nel capoluogo emiliano, che segnala infatti la presenza del manuale nelle classi cittadine. Ma cosa riporta la pagina 666? Parla delle elezioni Politiche del 2022, con l’affluenza al 63,91% e l’affermazione di Fratelli d’Italia. Poi il registro cambia. Il partito, si legge, «ha raccolto l’eredità» del fascismo e mantiene una stretta relazione con la sua «base», «dichiaratamente fascista». Il ddl Sicurezza del settembre 2024, inoltre, è definito tra le «misure dichiaratamente liberticide». La politica migratoria è descritta come «guerra ai migranti», con «piani di deportazione» e una «costante criminalizzazione» sui media. E qui sta il punto, e riguarda il metodo prima ancora del bersaglio. Un libro di storia per la didattica può e deve raccontare i fatti, ma l’avverbio «dichiaratamente» non descrive: qualifica. Trasforma una valutazione in una constatazione che lo studente è portato ad assumere come acquisita.

La critica a un esecutivo è legittima, e nessuno la mette in discussione. Ma a un ragazzo di quindici o diciotto anni bisogna presentare i fatti e le diverse interpretazioni, lasciandogli spazio per farsi un’opinione. Il ministro dell’Istuzione, Giuseppe Valditara, si dice «amareggiato perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti». Quindi, per l’esponente del governo Meloni, «ritirarlo sarebbe opportuno nell’interesse della credibilità scientifica della stessa casa editrice«. Che ricordiamo è Laterza Scolastica.

«Già nel giugno 2025 denunciammo questa pagina vergognosa del libro, orientato più alla falsificazione che alla verità e a una ricostruzione dei fatti scevra da valutazioni ideologiche dice Augusta Montaruli -. Chiediamo quindi che l’interrogazione presentata a suo tempo riceva le necessarie risposte». Era stata la stessa deputata di Fdl, lo scorso anno, a sollevare il caso e a dare vita all’atto parlamentare in questione. «È inammissibile che dopo un anno e mezzo, ben sapendo le menzogne denunciate, ancora si tenti di manipolare i fatti attraverso la didattica per influenzare le giovani generazioni di studenti». Il capogruppo FdI in commissione Cultura, Alessandro Amorese, parla invece di affermazioni «deliranti e menzognere», aggiungendo che i ragazzi vanno formati e non indottrinati. «Una simile lettura, così pesantemente intrisa di ideologia con una marcata connotazione politica aggiunge il deputato - lede pesantemente il diritto alla libertà di giudizio e alla costruzione ad un pensiero critico e plurale che la scuola e gli insegnanti hanno il dovere di promuovere e forgiare».

Sul fronte scolastico, infine, Cristina Costarelli, presidente dei presidi del Lazio, ha definito il manuale «inadeguato e inopportuno» e ha detto all’Adnkronos di sperare in un ritiro dal circuito didattico. Un fatto è certo: la scuola deve insegnare a pensare, non cosa pensare.

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