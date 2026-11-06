Di Battista prepara il suo partito, il sondaggio che stravolge il campo largo: quanto può prendere

scenari politici

I vertici di “Schierarsi” hanno ultimato un’analisi tecnica per le elezioni politiche e commissionato a Ipsos una rilevazione

Una spada di Damocle che pende sul campo largo, sul Movimento 5 Stelle ma anche su Pd e Avs che si contendono il voto progressista. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’associazione «Schierarsi», co-fondata da Alessandro Di Battista, sta valutando seriamente la possibilità di presentarsi alle prossime elezioni Politiche. La decisione definitiva, riferiscono fonti interne, dovrebbe arrivare a breve, ma il lavoro preparatorio è già avanzato: i vertici hanno completato un’analisi tecnica sui requisiti della nuova legge elettorale, in particolare sulla raccolta delle firme necessarie per presentare le liste.

Il sondaggio Ipsos

Ma non solo. L’associazione ha commissionato a Ipsos un sondaggio per misurare il potenziale di una candidatura. Di Battista risulta conosciuto dall’85% degli italiani e raccoglie fiducia soprattutto al Sud, nelle periferie delle grandi aree metropolitane e tra i ceti economicamente più fragili.

Quanto può prendere

Il bacino di riferimento è quello dell’astensionismo e del dissenso, con un potenziale complessivo che sfiora il 13%. Nelle intenzioni di voto con scelte multiple, però, la quota scende al 3%, sempre potenziale.

Il nodo della salute

Lo scorso settembre Di Battista è stato operato a Cuba per la rimozione di un tumore, e ha ribadito che in questa fase la priorità è la sua salute. La partita politica è dunque per ora in sospeso, ma secondo quanto riportato i nodi dovrebbero sciogliersi nelle prossime settimane.