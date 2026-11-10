Il patto scellerato di Casalino. Palazzo Chigi a Schlein, a Conte il Quirinale

Il piano

L'ex portavoce di Conte propone un'intesa a due per spartirsi le poltrone Se il leader M5S perde le primarie, ai suoi elettori resta il «sogno» Quirinale

Rocco Casalino “prenota” il Colle per Giuseppe Conte. Il patto è il seguente: Elly Schlein può godersi Palazzo Chigi, ma solo a una condizione: che il Pd non faccia storie e appoggi il leader M5S quando si tratterà di scegliere il successore di Sergio Mattarella.

L’ex capo della comunicazione M5S ed ex portavoce di Conte quando era premier oggi ha un’altra vita professionale. È direttore de La Sintesi, quotidiano online che si occupa principalmente della politica nostrana. Ma la sua passione nel dare consigli alla sua vecchia parte politica non l’ha persa. In un editoriale pubblicato ieri, dal titolo «Il Quirinale per evitare la Waterloo del campo largo», espone un ragionamento che si può sintetizzare così: le primarie rischiano di essere un boomerang, una guerra fratricida tra alleati. Allora mettetevi d’accordo subito. Chi le vincerà correrà come candidato presidente del Consiglio, lo sconfitto verrà ricompensato con la presidenza della Repubblica.

Un patto da siglare in anticipo, per andare tutti d’amore e d’accordo. Alla base di questa intesa ci sono due presupposti, per nulla scontati. Primo: il campo largo dovrebbe vincere le prossime elezioni. Secondo: nel caso si avveri, la prima condizione dovrebbe riuscire a governare almeno fino al gennaio 2029, quando il parlamento sarà chiamato ad eleggere il nuovo capo dello Stato. Casalino fa una premessa: «Le primarie del campo largo potrebbero rivelarsi una grande opportunità. Perché se è vero che possono offrire una legittimazione politica al candidato chiamato a sfidare Giorgia Meloni, è altrettanto vero che rischiano di trasformarsi in una resa dei conti dalla quale il centrosinistra potrebbe uscire con le ossa rotte». Non è un mistero che Conte abbia fatto di tutto per evitarle, prima spingendo per un «federatore», un «terzo nome» in grado di evitare la contesa nei gazebo. C’hanno provato anche altri. Goffredo Bettini su tutti: «Competere tra noi è diabolico». Poi entrambi si sono dovuti arrendere all’ostinazione di Schlein, convinta che la candidatura a premier le spetti di diritto, essendo il Pd il partito di maggioranza relativa all’interno della coalizione. Così, alla fine, le primarie si faranno e dovrebbero essere solo tra loro due, come spera il presidente pentastellato. Casalino riflette: chiunque dei due perderà ne uscirà indebolito. Non solo, aggiunge: siamo sicuri che gli elettori dei due partiti alle politiche seguiranno pedissequamente le indicazioni della coalizione? Tradotto: non è affatto scontato che gli elettori M5S votino Schlein e che quelli piddini mettano la X sul nome di Conte. Ecco allora la domanda decisiva: come evitare questa «Waterloo»? Semplice: «Chi vince le primarie avrà la responsabilità di guidare la coalizione nella sfida a Palazzo Chigi. Chi le perde avrà invece un ruolo determinante nella costruzione dell’intesa sul prossimo presidente della Repubblica». Il direttore de La Sintesi, consapevole che il capo dello Stato lo sceglie il parlamento, aggiunge: «Dovrà essere una figura di garanzia, autorevole e capace di garantire l’unità nazionale». Ma subito dopo puntualizza:nel caso in cui Schlein vinca le primarie, «un elettore 5 Stelle perderebbe il sogno di vedere Conte a Palazzo Chigi, ma potrebbe conservare quello di vederlo al Quirinale».

Per convincere il Pd della bontà della sua proposta fa notare che questa chance funziona anche al contrario: con Conte a Chigi, il Quirinale spetterebbe all’area politica di Schlein.

È evidente, però, un fatto. Allo stato attuale, i sondaggi danno Schlein favorita alle primarie. Se queste rilevazioni saranno confermate, a Conte serve un piano B. Eccolo servito su un piatto d’argento.

Riproduzione riservata