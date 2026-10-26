Matone lascia la Lega e aderisce a Forza Italia: “No a derive sovraniste”. La spiegazione

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Addio al Carroccio proprio all’indomani del congresso straordinario del partito

L’onorevole Simonetta Matone ha aderito al gruppo della Camera di Forza Italia lasciando la Lega. “Io rimango saldamente nel centrodestra - spiega - ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera”.

Matone dice addio al Carroccio proprio all’indomani del congresso straordinario del partito che si è tenuto a Milano e che ha confermato segretario Matteo Salvini.