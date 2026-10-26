addio

Matone lascia la Lega e aderisce a Forza Italia: “No a derive sovraniste”. La spiegazione

Addio al Carroccio proprio all’indomani del congresso straordinario del partito

di Luigi Frasca

Contenuti correlati

Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

L’onorevole Simonetta Matone ha aderito al gruppo della Camera di Forza Italia lasciando la Lega. “Io rimango saldamente nel centrodestra - spiega - ma sono contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili. Forza Italia rappresenta un centrodestra illuminato, solido punto di riferimento dei moderati, erede da sempre del garantismo portato avanti con coraggio da Silvio Berlusconi, e saldamente ancorato a una visione equilibrata anche in politica estera”.

Matone dice addio al Carroccio proprio all’indomani del congresso straordinario del partito che si è tenuto a Milano e che ha confermato segretario Matteo Salvini.

Argomenti
Simonetta MatoneForza ItaliaLega

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.