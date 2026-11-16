Il patto scellerato Avs-M5S. Schlein: “Tassa ai super ricchi”

Giocano con i nostri soldi

Bonelli: «Patrimoniale in cambio del Reddito di cittadinanza». Conte ci sta ma avverte: «Solo per le rendite finanziarie»

Ma è la festa per i 40 anni dei Verdi o la Sagra della Tassa? La ricorrenza per i quattro giri di boa del partito ecologista si è trasformata, infatti, nell’ennesima sessione di lavoro per arrivare nel centrosinistra a un programma economico assistenzialista e dirigista. E si va profilando una sorta di scambio: una patrimoniale di qui, per un reddito di cittadinanza di là. E il gioco è fatto.

Per il reddito 2, il ritorno, tipo saga horror, a pagare saranno i patrimoni o gli investimenti in titoli. Quale formula si vedrà. Comunque si va profilando proprio questo. E lo ha fatto capire proprio il leader dei Verdi Angelo Bonelli, il quale ha esplicitamente proposto di finanziare il reddito di cittadinanza con la patrimoniale. Giuseppe Conte in realtà sarebbe contrario a introdurre questa nuova tassa, ma nemmeno troppo. «Quando io dico “no” alla patrimoniale ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle non intendo dire no a una tassazione, a un prelievo sui super ricchi, l’ho chiarito più volte, intendo dire tassiamo la situazione finanziaria. Ma ci confronteremo sui tavoli». La realtà sostanziale, come spiegato ieri da Dario Martini su questo giornale, è che a sinistra si stanno confrontando due diversi modelli di offensiva fiscale. Avs vuole colpire i patrimoni superiori ai 5,4 milioni di euro. Conte invece vuole «chiedere un contributo maggiore a chi detiene grandi ricchezze finanziarie, ma senza colpire il risparmio ordinario delle famiglie e, soprattutto, senza intaccare il capitale produttivo delle imprese e il lavoro».

Però come la giri e come la volti, sempre gli investimenti privati ci vanno di mezzo, e come dimostra un’ampia letteratura ciò aprirebbe alla fuga dei capitali dall’Italia. Non una grande prospettiva. Considerando ancor più la destinazione: finanziare una nuova versione del reddito di cittadinanza. A sinistra sono ben ostinati a passar sopra i pessimi risultati della vecchia, che ha dato luogo a 1,7 miliardi di indebite percezioni. Un’anomalia che ha portato la paghetta di Stato anche sul conto di mafiosi e manigoldi di vario tipo (ai tempi su queste pagine venne documentata ampiamente la casistica che vedeva fattispecie da commediola, tipo un tale scovato dalla Guardia di Finanza a Caserta che percepiva il reddito mentre si guadagnava da vivere spacciando DVD pirata). Il giochino in corso nel centrosinistra è stato ampiamente contestato dalla maggioranza.

In Forza Italia, il capogruppo alla Camera Enrico Costa ha denunciato la logica dietro gli obiettivi di politica economica del campo largo: «colpire il risparmio frutto di lavoro per alimentare una sacca di assistenzialismo puro».

In Fratelli d’Italia, il deputato Guerino Testa ha spiegato: «La patrimoniale impedisce investimenti imprenditoriali e, trattandosi di patrimoni, gli stessi potrebbero essere tranquillamente spostati da uno Stato ad un altro». Nel frattempo Elly Schlein, anche lei invitata alla kermesse dei Verdi, traccia il senso ideologico di tutto: «dare finalmente al Paese un governo che sia, oltre che progressista e femminista, anche ecologista». E sulla patrimoniale, poi, all’evento del quotidiano del “Domani”, rilancia: «Sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi, è una battaglia che abbiamo fatto a livello europeo, ma si può fare benissimo anche a livello nazionale».

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