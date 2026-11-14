Bologna, ora la sinistra “parla” in arabo. Insorge la destra: “Non siamo in Arabia”

consiglio comunale

A Bologna è scoppiata la bufera politica dopo l’intervento in arabo pronunciato dal consigliere comunale del Pd, Siid Negash, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. L’episodio si inserisce nella polemica legata al corso di arabo organizzato dagli insegnanti del Pilastro, ma l’amministrazione guidata da Matteo Lepore ha scelto la linea difensiva e di fare quadrato attorno al proprio esponente.

Chiamata oggi a rispondere in aula dal centrodestra, l’assessora Roberta Li Calzi minimizza l’accaduto: “Trasformare una breve espressione in arabo al termine di un intervento svolto in italiano in un caso politico sposta l’attenzione dal merito dei problemi della città”.

Dall’altra parte, però, il centrodestra non fa alcun passo indietro e ricorda le regole vigenti: negli organismi municipali è previsto esclusivamente l’uso della lingua italiana, oltre a quelle delle minoranze storiche riconosciute nel Paese. Netta quindi la reazione. “Siamo in Italia e non in Arabia saudita” sbotta il consigliere forzista Giulio Venturi. Sulla stessa linea Gabriele Giordani, esponente di Fratelli d’Italia, che stigmatizza il gesto: “Poteva essere anche finlandese o cinese: non può essere utilizzato in Consiglio comunale. E’ una mancanza di rispetto, si è voluto irridere e sbeffeggiare una comunità intera”.