Le patrimoniali della sinistra. Quella di Landini la più pesante

il fisco del campo largo

Ecco chi colpirebbero le proposte di Cgil, Pd, Avs e 5 Stelle Conte. si dice contrario, ma la vuole sulle ricchezze finanziarie

A sinistra è gara a chi metterà (o spera di mettere) la tassa più alta. Si chiama patrimoniale, anche se il campo largo, con eccezione di Avs, preferisce camuffarla. Chiamarla con un altro nome, dissimulare, lasciar intendere che si tratti di un cosa positiva, che sarà accolta con gran favore dai diretti interessati. Abbiamo confrontato le varie patrimoniali, includendo anche quella proposta dal segretario Cgil Maurizio Landini, il quale non fa parte della coalizione ma ne è ormai il nume tutelare. Ebbene, proprio la tassa proposta dal leader del sindacato è quella più pesante, quella che impatterebbe maggiormente sui portafogli di chi verrà colpito. Subito dopo viene quella della coppia Fratoianni-Bonelli, seguita dalla tassa di Giuseppe Conte che però sarebbe indirizzata solo alle ricchezze finanziarie. Elly Schlein, invece, resta ambigua. In più occasioni ha spiegato di essere favorevole, senza mai sbilanciarsi troppo su platea e importo.

Ma andiamo con ordine. Landini lo chiama «contributo di solidarietà». Verrebbero introdotti tre scaglioni: per i patrimoni da 2 a 5 milioni di euro, da 5 a 10 milioni e oltre 10 milioni. In quest’ultimo caso l’aliquota del «contributo» arriva al 2%. La platea stimata è di 450mila persone. Il gettito arriverebbe a 25-26 miliardi.

Sul fronte di Avs, invece, c’è Nicola Fratoianni che almeno non si vergogna di chiamarla col suo nome: «patrimoniale». Ripete questa parola praticamente ogni giorno. L’obiettivo è racimolare 15 miliardi di euro l’anno. L’imposta patrimoniale sarebbe progressiva, per “aggredire” i 50mila contribuenti più ricchi, con un patrimonio superiore a 5,4 milioni di euro.

Il più scettico nel campo largo è Giuseppe Conte. Il presidente del M5S, intervenuto ieri al Forum della piccola industria a Roma, dove è intervenuta anche Elly Schlein, è stato chiaro: «Io ho sempre detto che non sono d’accordo con la patrimoniale. È una proposta che fa prendere voti perché uno legge quelle grandi ricchezze patrimoniali, ma sono costruite sul patrimonio netto», in cui «ci sono anche le azioni delle aziende, c’è di tutto e noi non possiamo deprimere oggi crescita e produttività». Conte, però, nei giorni scorsi non aveva escluso completamente una sorta di patrimoniale, puntando l’attenzione sulle rendite finanziarie. «Vogliamo sì chiedere un contributo maggiore a chi detiene grandi ricchezze finanziarie, ma senza colpire il risparmio ordinario delle famiglie e, soprattutto, senza intaccare il capitale produttivo delle imprese e il lavoro», aveva detto. Il leader del M5S non nasconde invece la sua priorità: reintrodurre il reddito di cittadinanza. Sarà questa la “tassa” che gli altri partiti del campo largo dovranno pagare ai 5 Stelle in caso di vittoria alle elezioni.

Non si è ancora sbilanciata, invece, Elly Schlein. Durante l’ultima assemblea della Cgil, la segretaria del Pd ha aperto alla possibilità di discutere di una tassa sui grandi patrimoni anche in Italia insieme agli alleati di centrosinistra. A maggio scorso aveva detto che tassare i super ricchi e i grandi patrimoni «non può essere un tabù». «Stiamo parlando dell’1% della popolazione, forse anche meno», ha detto. Per capire la filosofia alla base delle ricette fiscali del campo largo, in particolare l’impostazione del Pd, sono utili anche le parole di Schlein pronunciate ieri davanti al Forum della piccola industria, quando ha spiegato che bisogna invertire la situazione attuale: «Non devono essere più le Partecipate Statali ad orientare la politica, ma è la politica che deve indirizzare le strategie delle Partecipate Statali; e, più in generale, occorre rifondare la politica industriale, che da molti, troppi anni non abbiamo avuto». Fino a prova contraria, però, affidare alla politica la guida strategica delle partecipate significa sostituire l’efficienza economica con le logiche del consenso elettorale. Per competere e generare profitto, un’impresa necessita di autonomia, rapidità decisionale e libertà di investire dove c’è reale domanda, lontano dai vincoli politici. In pratica si finirebbe per trasformare aziende produttive in strumenti di spesa a carico dei contribuenti.

Riproduzione riservata