Il “momento Elly” e la supercazzola

L'ultimo show

Il discorso su Cappuccetto rosso e Hansel e Gretel è solo l'ultima performance della segretaria dem

È ormai noto a tutti i cronisti parlamentari come il «Momento Elly»: quella manciata di minuti in cui la segretaria del PD procede «a fari spenti nella notte», lasciandosi andare alla propria libertà creativa. In pratica, ciò che la Crusca definirebbe «parlare a bischero sciolto».

Una capacità che Elly Schlein ha sfoggiato nuovamente mercoledì, durante il vertice convocato dalla presidente del Consiglio dopo l’allarme bomba nelle scuole.

L’aspirante regista è la prima tra i leader delle opposizioni a prendere la parola. I vicini di tavolo cominciano a darsi di gomito: l’attesa per una nuova performance cresce, mentre tutti, amici, quasi amici e avversari, si preparano ad assistere all’ennesimo «Momento Elly».

Non andranno delusi, perché subito dopo una circumnavigazione complessa, la segretaria se ne esce con una parabola delle sue: «Non vorrei che Cappuccetto Rosso, per non finire nella bocca del lupo, bussasse alla casa della strega di Hansel e Gretel». Un dovuto tributo all’epica di Amici miei, quando il Perozzi stabilisce le regole fondamentali: «Che cos’è il genio? È fantasia, intuizione e colpo d’occhio». Un concetto che Ugo Tognazzi avrebbe poi portato alle estreme conseguenze con la supercazzola: un capolavoro di parole, suggestioni e apparente logica, dietro cui si nasconde il non senso. Un genere letterario nel quale la segretaria sembra muoversi con disinvoltura.

Ripercorrendo la sua carriera, non si possono dimenticare le prove del recente passato.

È il settembre del 2023, la segretaria dem è ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo. Il tema del giorno sono Lampedusa e i flussi migratori, l’occasione giusta per far conoscere al grande pubblico le sue abilità declamatorie. «Sono fallite le politiche di esternalizzazione del governo», declama con quella sua posa che abbiamo imparato a conoscere, lo sguardo assertivo, il tono di voce tribunizio, gli occhi spalancati. Anche in quel caso, la segretaria riuscì a coronare un miracolo: far arrabbiare la conduttrice de La7, che se ne uscì con un viralissimo: «Ma chi la capisce se lei parla così? Io lo posso anche capire, ma lo deve spiegare agli italiani».

Il generoso esperimento di Elly Schlein non va sottovalutato, né tantomeno ridicolizzato: l’aspirante candidata del campo largo si sta esercitando in una lingua che di corrente ha molto poco. Una sorta di esperanto, frutto di un patchwork tra un campus americano e La terrazza di Ettore Scola, una schwa evoluta, tra asterischi e cortometraggi della Walt Disney.

E dire che la segretaria mostra la stessa creatività anche in altri ambiti, rivelando un talento particolare nell’astrazione della realtà

Intervistata ieri dal Corriere della Sera sulle divisioni all’interno della sua coalizione, ha risposto serafica: «Abbiamo presentato proposte unitarie su tutto». Anche sull’Ucraina, le chiede il cronista? Annuisce lei: «Troveremo un’intesa su tutto. Stiamo seminando per questo da anni. Abbia fede».

Insomma una realtà parallela: sulla politica internazionale il campo largo continua a non trovare la quadra. Anche in questo caso c’è «un lupus in fabula»: l’astuto ex premier che la vuole disarcionare dal cavallo. «Che occhi grandi che hai», dice Cappuccetto Rosso, con la nonna travestita che la rincuora: «È per vederti meglio». Il lestofante ha in serbo una proposta allettante per la quasi amica del Pd: «Dividiamoci i ruoli, tu corri per Palazzo Chigi, io mi accontento di salire al Colle».

Resta da capire chi, alla fine, finirà per piantare lo zecchino d’oro nel Campo dei Miracoli. Perché nella favola di Pinocchio il Gatto e la Volpe almeno sapevano benissimo quello che stavano facendo. Nel campo largo, invece, non è ancora chiaro chi faccia il Gatto, chi la Volpe e soprattutto chi debba fare Pinocchio. La supercazzola, intanto, continua.

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