scontro sulla legge

Davide Romano, direttore del museo dedicato a Milano: solidarietà a Fiano e un abbraccio a Segre

Il centrosinistra “hackerato” dai ProPal. “È inquietante che il campo largo ribalti completamente le proprie idee su un tema così importante e si allinei a Vannacci, tanto più nel momento in cui l’antisemitismo ha raggiunto livelli mai visti nel dopoguerra. Chi ieri ha votato contro il disegno di legge aveva infatti negli anni scorsi votato a favore della stessa formulazione. Questo testimonia l’hackeraggio da parte dell’ideologia propalestinese più estrema, che sembra aver riprogrammato le menti dei leader del campo largo”, dichiara Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano.

Una reazione che fa il paio con l’addio di Emanuele Fiano al Partito Democratico dopo il voto contrario del partito alla legge sull’antisemitismo. L’annuncio, in lacrime, è arrivato in diretta televisiva. L’ex deputato ha definito il no del Pd un limite invalicabile alla propria permanenza nel partito.

“La lotta contro l’antisemitismo, come quella contro il razzismo, non può dipendere dalle convenienze del momento. Il Museo della Brigata Ebraica continuerà a difendere la verità storica”, dichiara Romano.

“Esprimo infine la mia solidarietà a Emanuele Fiano – prosegue Romano – che vede il lavoro di decenni tradito da tanti suoi amici e compagni di partito. Un abbraccio anche a Liliana Segre, il cui appello è tristemente rimasto inascoltato. Questo voto sarà un segno che rimarrà nella carne viva dell’ebraismo italiano per anni, un tradimento dettato da cinico populismo”.

Romano infine ringrazia il centrodestra, Azione, Italia Viva e +Europa e i riformisti del Pd “per aver sostenuto il disegno di legge. Hanno dimostrato che sul razzismo antiebraico non ci si può permettere ambiguità”.