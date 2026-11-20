Nell’entourage di Donald Trump ci sono troppi adulatori, parola di Melania Trump. In uno spezzone d’intervista tratto dalla nuova docuserie su Amazon che la vede protagonista, la First Lady rompe l’etichetta e punta il dito sulla cerchia attorno al marito capo della Casa Bianca.

«Lui dice che sono difficile, ma io gli dico la verità. Mi sembra che talvolta ci sia troppa gente attorno a lui, troppi yes-men. Questo non è salutare», ha dichiarato ai microfoni.

La critica è rivolta a tutti coloro che assecondano e accettano aprioristicamente le opinioni e le decisioni del Tycoon, senza manifestare dubbi, riserve o spirito critico: un atteggiamento poco costruttivo, soprattutto perché riguarda scelte strategiche per Washington.

Si tratta di parole significative, pronunciate da una figura che sta gradualmente ritagliandosi un ruolo più attivo nel dibattito politico e diplomatico statunitense. La docuserie, che promette di svelare il dietro le quinte della vita pubblica e privata della First Lady, è stata presentata ufficialmente ieri sera con un evento di gala al Lincoln Center di New York, alla presenza della stessa Melania: un debutto televisivo che si apre subito all’insegna della schiettezza.