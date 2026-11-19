AVS

«Bella raga». Con questa frase, tipica da liceo in autogestione e degna dell’ora di occupazione, Ilaria Salis lancia la mobilitazione per lo sciopero di venerdì 20 novembre insieme a studenti e lavoratori. L’atteggiamento è quello solito da kompagna, con le dita messe a simbolo di vittoria, più che dell’eurodeputata chiamata a rappresentare gli elettori nelle sedi istituzionali dell’Ue.

Tra slogan già sentiti e l’invito a non dare retta a chi metterebbe - secondo lei - in dubbio l’utilità delle piazze, emerge una retorica da collettivo studentesco che suona fuori tempo per chi dovrebbe occuparsi seriamente di politica. «La storia ce lo insegna, i diritti si conquistano lottando insieme», conclude nel video diffuso via web. Più che una visione politica concreta, sembra il copione di una studentessa alle prese con i cartelloni della protesta, mentre i problemi reali di lavoratori e famiglie chiedono ben altro che il gergo da cortile.